Silber: Rücklauf auf…

Nach einem zwischengeschalteten Abwärtstrend zwischen 26,94 und 17,56 US-Dollar im Zeitraum von März bis September letzten Jahres wechselte der Trend zur Oberseite und erlaubt einen Anstieg über das 61,8 % Fibonacci -Retracement auf einen Wert von 24,62 US-Dollar. Die letzten zwei Monate waren von einer ausgesprochenen Volatilität auf der Horizontalunterstützung um 23,27 US-Dollar geprägt, die sich im weiteren Verlauf als Topping-Muster entpuppt hatte. Diese Spanne wurde in der abgelaufenen Handelswoche zur Unterseite verlassen, sodass nun eine Konsolidierung eingesetzt hat und noch eine Weile lang anhalten dürfte.

Spätere Chance auf Rallyefortsetzung

Kurzfristig müssen sich Investoren mit weiteren Abschlägen zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 21,94 US-Dollar auseinandersetzen, ein weiteres Ziel darunter läge an der Horizontalunterstützung der letzten Jahre um 21,42 US-Dollar. Sollte in diesem Bereich anschließend eine Stabilisierung und Wiederaufnahme der Rallye gelingen, würden sich wieder Long-Chancen ergeben. Bis dahin allerdings bleibt ein Short-Investment die erste Wahl. Ein überraschender Anstieg über die aktuellen Jahreshochs von 24,62 US-Dollar würde dagegen sofortiges Aufwärtspotenzial zurück an 25,40 und 26,21 US-Dollar eröffnen.