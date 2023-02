Fragen wir Warren Buffett: Ist jetzt die Zeit, Walt Disney zu kaufen?

Warren Buffett und Walt Disney (WKN: 855686) haben zwar eine lange Vergangenheit, die soll heute jedoch nicht das Thema sein. Wir wollen heute einmal aus den Augen des Starinvestors die Anteilsscheine des US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzerns näher beleuchten.

Bekanntlich kauft der Starinvestor gerne gute Qualität zu einem fairen Preis. Ideal ist es, wenn es temporäre, aber lösbare Probleme gibt, die die fundamentale Bewertung noch weiter drücken.

Das ist ein Mix, den es bei Walt Disney durchaus geben kann. Aber langsam. Nähern wir uns dem US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzern aus der Perspektive heraus, die auch Warren Buffett sehen würde.

Warren Buffett und das Unternehmen Walt Disney

Generell gibt es eine Vielzahl von Eigenschaften, die Warren Buffett bei Walt Disney schätzen dürfte. Insbesondere das Geschäft mit den Freizeitparks hat natürliche Wettbewerbsvorteile. Wo es einen gibt, ist rein vom Platz her selten Raum für einen zweiten. Somit gibt es ein Alleinstellungsmerkmal. Zudem hat der US-Konzern in diesem Bereich Pricing-Power, was sich zuletzt ebenfalls zeigte.

Walt Disney besitzt außerdem außerordentlichen Content, was für Warren Buffett ebenfalls ein wichtiges Merkmal sein kann. Medien und Streaming benötigen gute, exklusive Inhalte, um erfolgreich zu sein. Serien und Reihen wie Star Wars, Marvel, Micky Maus und Co. ziehen immer noch jede Menge Fans an. Das heißt: Investitionen in Content neigen dazu, erfolgreicher zu sein als die Produktion von No-Name-Inhalten.

Trotzdem ist Walt Disney durch die Neuausrichtung auf Streaming weniger profitabel. Die Freizeitparks bleiben zwar (mal abgesehen von der Pandemie) eine Cashcow. Aber der Konzern ist durch die Investition in dieses Segment noch nicht in Top-Form. Aber das kann durchaus noch werden und durch das Streaming-Segment gibt es solide Wachstumsperspektiven.

Kurzfristige Probleme vorhanden!

Walt Disney hat derzeit einige temporäre Probleme, mindestens. Aber wie gesagt: Das ist etwas, das Warren Buffett durchaus gefallen kann. Die Corona-Pandemie hat das profitable Freizeitpark-Segment ein wenig ausgedünnt. Zudem zweifelte der Markt zuletzt, ob das Streaming noch für Wachstum sorgen kann. Konkurrenten schwächelten, zugegebenermaßen mit einem reiferen Angebot. Auch das teilweise werbefinanzierte Format zeigte: Offenbar denkt das Management in verschiedene Richtungen, um Wachstum zu erzielen.

Aber das ist nicht alles, was Walt Disney belastet. Mit Bob Chapek ist der CEO nach kurzer Ägide zurückgetreten, für ihn übernahm ein weiteres Mal Bob Iger für zwei Jahre. Ein Managementwechsel nach so kurzer Zeit kann ebenfalls ein Warnindikator sein, zumal die Interimsperiode des früheren CEO als Periode gesehen wird, in der die frühere Ordnung wiederhergestellt werden soll.

Warren Buffett würde durchaus einige Probleme sehen, die jedoch die Bewertung drücken. Auch externer Druck kommt durch den aktivistischen Investor Nelson Peltz hinzu, der entweder vollen Streaming-Fokus oder eine Abkehr von diesem Bereich forcieren möchte.

Walt Disney: Eine Bewertung für Warren Buffett?

Zu guter Letzt wollen wir uns bei Walt Disney die Bewertung ansehen. Für Warren Buffett ist das selbstverständlich auch ein entscheidender Faktor. Der US-Konzern wird derzeit mit einem Aktienkurs von 110 US-Dollar bepreist. Bei einem 2022er-Gewinn je Aktie von 1,73 US-Dollar läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei über 63. Ein Jahresumsatz von 45,20 US-Dollar je Aktie bedeutet ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 2,7.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis können wir relativieren. Wie gesagt: Einige Fehlentscheidungen, die COVID-Pandemie, Streaming-Investitionen und andere Faktoren belasteten den Gewinn je Aktie. Noch vor der Pandemie lag das Ergebnis je Aktie bei 6,68 US-Dollar. Gemessen an diesem Wert kämen wir auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 16,5.

Entscheidend dürfte sein, dass Walt Disney wieder zu diesem Niveau zurückfindet. Ist das der Fall, so wäre die Qualität, die Profitabilität und die moderate Wachstumsperspektive definitiv interessant. Warren Buffett könnte das vom Ansatz her durchaus ähnlich sehen. Wobei ich nicht weiß, ob der Starinvestor etwas mit dem Streaming anfangen kann.

Der Artikel Fragen wir Warren Buffett: Ist jetzt die Zeit, Walt Disney zu kaufen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Aktienwelt360 2023