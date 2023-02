MERCEDES-BENZ - Wo bieten sich in der Aktie neue Chancen?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 71,860 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz markierte im März 2015 ein Hoch bei 96,07 EUR und stürzte anschließend auf ein Tief bei 21,01 EUR ab. Dieses Tief markierte der Wert im Coronacrash.

Nach diesem Tief kam es zu einer steilen Rally. Im Februar 2021 durchbrach die Aktie ihren Abwärtstrend seit dem März 2015 und zog anschließend auf 91,63 EUR an.

An dieser Stelle setzte ein ausführlicher Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ein. Die Aktie fiel auch aufgrund der Abspaltung von Daimler Truck auf ein Tief bei 50,19 EUR zurück. Hier setzte im Juli 2022 eine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens ein.

Ab 10. November 2022 pendelte der Wert in einem Dreieck um die Nackenlinie des Doppelbodens. Nach dem Ausbruch aus dem Dreieck zog die Aktie bis Donnerstag auf ein Hoch bei 72,84 EUR an. Damit schloss sie das Abwärtsgap vom 24. Februar 2022 fast komplett. Es verbleibt ein minimaler Rest von 72,84-72,94 EUR.

Der stock3 score zeigt für Mercedes-Benz eine Kennzahl von 83 %. Der Schwachpunkt in diesem score ist der Bereich Wachstum. Hier kommt der Konzern gerade einmal auf 24 %. Große Stärke ist der Bereich Dividenden & Aktienrückkäufe. Hier zeigt der score einen Wert von 92 % an. Genaue Erläuterungen, wie diese score funktioniert, finden im Artikel meines Kollegen Oliver Baron „So funktioniert der neue stock3 Score!“

Ist die Aktie ein Kauf?

Die aktuelle Konsolidierung in der Aktie von Mercedes-Benz kann noch etwas andauern. Ein Rückfall gen 69,13 EUR wäre dabei möglich. An dieser Stelle böte sich eine gute Chance, noch einmal einzusteigen. Denn anschließend könnte der Wert zunächst bis 76,43 EUR ansteigen. Und falls ein stabiler Ausbruch über den dortigen Widerstandsbereich gelänge, ergäbe sich weiteres Aufwärtspotenzial gen 91,63 EUR.

Ein stabiler Rückfall unter 69,13 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Aber erst mit einem Rückfall unter 61,66 EUR ergäbe sich ein klares Verkaufssignal in Richtung 50,19 EUR.

Fazit: Das Chartbild der Mercedes-Benz-Aktie ist bullisch. Kleinere Rücksetzer bieten vorerst weiterhin Einstiegschancen.

