EQS-News: SIGNA Prime erreicht ‚Prime‘-Status bei ISS ESG Nachhaltigkeitsrating

SIGNA Prime erreicht ‚Prime‘-Status bei ISS ESG Nachhaltigkeitsrating



08.02.2023 / 11:00 CET/CEST

Wien, 8. Februar 2023 – Die SIGNA Prime Selection AG („SIGNA Prime“) hat den ‚Prime‘-Status im Nachhaltigkeits-Rating der international renommierten Research- und Ratingagentur ISS ESG erhalten. Im Bereich „Corporate ESG-Performance“ erreichte SIGNA Prime die Bewertung „C+“. Damit nimmt das Unternehmen eine Spitzenposition im Bereich „Real Estate“ ein und zählt international zu den besten 10 % in dieser Vergleichsgruppe. Der ‚Prime‘-Status wird an Unternehmen vergeben, die sich im Hinblick auf Nachhaltigkeit über dem branchenspezifischen Durchschnitt engagieren und anspruchsvolle Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen.



Erst im September vergangenen Jahres wurde SIGNA Prime von der Ratingagentur Sustainalytics mit einem ESG-Risk-Rating von 9,7 („Negligible Risk“) bewertet, nach 11,3 („Low Risk“) im Dezember 2020 (Skala zwischen 0-100, wobei 0 ein unwesentliches ESG-Risiko bedeutet).



Timo Herzberg, CEO der SIGNA Prime: „Das ISS ESG Corporate Rating ist eine Anerkennung unserer langjährigen Nachhaltigkeitsleistung und trägt wesentlich dazu bei, unsere Investorenbasis weiter zu stärken. Es bestätigt das ausgezeichnete ESG-Rating von Sustainalytics und zeigt, dass SIGNA Prime hohe Ansprüche an verantwortungsvolles Handeln konsequent erfüllt.“



Die Rating-Agentur ISS ESG bewertet Unternehmen anhand von rund 100 unterschiedlichen Kriterien, die meisten davon branchenspezifisch. ISS ESG legt strenge Maßstäbe an, um Unternehmen nach Prüfung der Faktoren „Environment“ (E), „Social“ (S) und „Governance“ (G) das sogenannte ESG-Rating in zwölf Stufen von „A+“ bis „D-“ auszustellen. Den ‚Prime‘-Status gibt es ab einer Bewertung von „C“ in der internationalen Vergleichsgruppe „Real Estate“.



Weitere Informationen über ISS ESG und das ESG-Unternehmensrating erhalten Sie hier: https://www.issgovernance.com/esg/ratings/.





Über die SIGNA Prime Selection AG

Die SIGNA Prime Selection AG („SIGNA Prime“) ist eine der größten europäischen nicht börsennotierten Gewerbeimmobiliengesellschaften mit einem Gross Asset Value von 18,8 Mrd. € zum Jahresende 2021.



SIGNA Prime besitzt und managt ausschließlich erstklassige innerstädtische Immobilien mit einer langfristigen Perspektive. Das Portfolio konzentriert sich auf die größten Städte Europas, mit einem Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2022 erwarb SIGNA Prime die weltweit bekannte Luxuseinzelhandelsimmobilie Selfridges in London. Zudem besitzt die Gesellschaft das Luxuskaufhaus KaDeWe und den Büroturm UPPER WEST in Berlin, das Goldene Quartier als Erweiterung der Wiener Fußgängerzone und weitere bekannte Gebäude in Großstädten wie Berlin, Wien, Hamburg, München und Zürich.



Gut etablierte Liegenschaften in zentraler Lage zeichnen sich durch eine anhaltend hohe Nachfrage aus. Um dieses krisenresistente Portfolio auszubauen und weiterhin eine hohe Wertschöpfung zu generieren, wird SIGNA Prime in den nächsten Jahren weitere innerstädtische Objekte proaktiv neu positionieren, modernisieren und umbauen. Alle neuen Projekte werden nach internationalen Green-Building-Standards zertifiziert.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.signa.at

