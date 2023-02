Puma-Aktie: Geht da noch mehr?

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 6. Dezember (Pfeil türkis im Tageschart unten) lautete wie folgt:

Zuletzt gab es allerdings einen ersten klar impulsiven Erholungsschub, der im Anschluss in einer bullisch zu interpretierenden Flaggenformation konsolidiert wurde. Diese Konsolidierungsformation wurde zuletzt gen Norden hin aufgelöst. Damit ist der Weg des geringsten Widerstands für die Aktie kurzfristig weiter aufwärts in den Bereich 54 bis 60 EUR. Erst ein Tagesschluss unterhalb von 47 EUR ändert etwas an dieser charttechnischen Einschätzung für die Aktie.