ArcelorMittal steigert trotz Gewinnrückgang die Dividende

Der Stahlkonzern ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687) will eine Dividende in Höhe von 0,44 US-Dollar je Aktie (zahlbar in zwei Tranchen im Juni 2023 und im Dezember 2023) ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 0,38 US-Dollar ausbezahlt. Damit wird die Dividende um knapp 16 Prozent angehoben.

Die Hauptversammlung wird am 2. Mai 2023 stattfinden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,49 Prozent.

Der Umsatz des weltgrößten Stahlkonzerns stieg im Geschäftsjahr 2022 dank höherer Stahlpreise um 4,3 Prozent auf 79,84 Mrd. US-Dollar, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 9,30 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 14,96 Mrd. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Der Betriebsgewinn (EBITDA) sank von 19,40 Mrd. US-Dollar auf 14,16 Mrd. US-Dollar. ArcelorMittal kämpfte mit höheren Kosten, dem Krieg in der Ukraine und einem Rückgang der ausgelieferten Mengen.

Redaktion MyDividends.de