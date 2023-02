EQS-News: Aktuelles zum Verwaltungsrat und zur Unternehmensführung – MBH Corporation plc

EQS-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Personalie

London, 9. Februar 2023: Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt folgende Änderungen in der Verwaltungsrats- und Führungsstruktur bekannt. Diese Änderungen treten mit dem heutigen Tag in Kraft. Callum Laing wird erneut die Rolle des nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden der MBH Corporation übernehmen. Diese Funktion hatte er bereits inne, bis er 2019 die Geschäftsführung von MBH übernahm. Callum Laing arbeitet vom Standort Singapur aus.

Stan Patey wird die Aufgabe des stellvertretenden nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsvorsitzenden der MBH Corporation übernehmen. Stan Patey war zuvor nicht-geschäftsführender Vorsitzender und ist im Vereinigten Königreich ansässig.

Victoria Sylvester übernimmt den Posten der Geschäftsführerin der MBH Corporation. Victoria Sylvester ist seit 2019 geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Acacia Training im Geschäftsbereich Bildung der MBH. Victoria Sylvester ist im Vereinigten Königreich ansässig.

Susan Kwok wird zum Finanzvorstand der MBH Corporation befördert und übernimmt damit die Verantwortung für alle Finanzaktivitäten innerhalb der Gruppe. Susan Kwok, die seit einem Jahr fester Bestandteil des MBH-Finanzteams ist, tritt die Nachfolge des derzeitigen Finanzchefs Victor Tan an, der nach 5 Jahren von seiner Funktion zurücktritt. Susan Kwok arbeitet aus Singapur heraus. Callum Laing, nicht geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender der MBH Corporation, kommentierte: „Die heute bekannt gegebenen Veränderungen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung erfolgen mit Blick auf die Zukunft und das anhaltende Wachstum von MBH. Stan Patey und Victoria Sylvester sind beide außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten und ich danke ihnen für ihren kontinuierlichen Beitrag zum Erfolg von MBH. Ich möchte Susan Kwok im Führungsteam der Gruppe willkommen heißen. Susan bringt einen reichen Erfahrungsschatz im Finanzbereich mit und arbeitete im vergangenen Jahr eng mit Victor Tan zusammen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Victor Tan zu danken, der aus familiären Gründen von seiner Funktion zurücktritt. Er hat in den letzten Jahren eine wichtige Rolle gespielt, und ich danke ihm für sein Engagement und seine Unterstützung." Ein Video, in dem Callum Laing und Victoria Sylvester die Veränderungen im Verwaltungsrat erläutern, kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://youtu.be/2BPrz55pMOM Die vollständige Struktur des Verwaltungsrats der MBH Corporation findet sich unter dem folgenden Link: www.mbhcorporation.com/mbh-board Über MBH Corporation PLC Die MBH Corporation plc (M8H:GR) ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt: Charlotte Fordham charlotte.fordham@mbhcorporation.com +44 (0) 770 396 3953 MBH Corporation plc

