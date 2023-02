GNW-Adhoc: [Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Transaktion in Roche Inhaberaktien

^Basel, 10. Februar 2023 - Nachdem gestern mitgeteilt wurde, dass ein Mitglied

einer stimmrechtsverbundenen Aktionärsgruppe mittels eines Accelerated Bookbuilding (ABB)-Verfahrens 2.7 Millionen Inhaberaktien von Roche platziert hat, gibt Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) bekannt, dass die Roche Long Term Foundation 540'000 Inhaberaktien zum im ABB-Verfahren ermittelten Preis zur Deckung von aktuellen und zukünftigen Verpflichtungen unter Vergütungs- und Beteiligungsplänen und -vereinbarungen erworben hat. Die stimmrechtsverbundene Aktionärsgruppe wird nach Vollzug dieser Transaktion ungefähr 65% (zuvor 67.5%) der ausgegebenen Inhaberaktien von Roche halten.