IRW-News: Nicola Mining Inc.: Brent Omland tritt dem Board of Directors von Nicola Mining bei

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Brent Omland tritt dem Board of Directors von Nicola Mining bei

VANCOUVER, B.C., 10. Februar 2023 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI), (das Unternehmen oder Nicola) freut sich bekannt zu geben, dass Brent Omland, Co-CEO von Ocean Partners Ocean Partners ist in einer Reihe von Ländern tätig. Das Unternehmen unterhält ein starkes globales Netzwerk mit Beziehungen und Kontakten im Bereich der Förderung und Verhüttung von Basismetallen.

, dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist. Ocean Partners erbringt Handelsdienstleistungen für Bergbau-, Hütten- und Raffinerieunternehmen und setzt dabei technisches, kommerzielles, finanzielles und politisches Fachwissen in jedem Aspekt des Geschäfts ein.

Brent Omland ist seit 2013 Chief Financial Officer und Director von Ocean Partners Holdings Limited. Im Jahr 2023 wurde Herr Omland zum Co-CEO von Ocean Partners ernannt. Vor seiner Tätigkeit bei Ocean Partners war Herr Omland Chief Financial Officer bei Ivernia Inc. und Enirgi Metals Group - Unternehmen mit Schwerpunkt Bleibergbau und sekundäre Bleiverhüttung in Australien. Herr Omland war auch in Finanzfunktionen für Teck Cominco tätig. Herr Omland hat einen Abschluss der University of British Columbia in Handelswissenschaften und ist ein Canadian Chartered Accountant mit 20 Jahren Erfahrung im Bergbau-, Metall- und Handelsgeschäft. Er ist zudem Mitglied der Boards of Directors von Galantas Gold Corporation und Dore Copper Mining Corporation.

Peter Espig, CEO von Nicola, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, dass Brent Omland unserem Board of Directors beitritt. Die Aufnahme von Brent ist ein Beweis für die Vertiefung der Beziehungen zwischen unseren beiden Gruppen, die ähnliche Ziele verfolgen. Als die einzige Mühlenanlage in der Provinz British Columbia, der die Annahme und Verarbeitung von hochgradigem Gold- und Silbermaterial aus der gesamten Provinz gestattet ist, sind wir bereit, von den attraktiven Edelmetallpreisen zu profitieren. Brent verfügt über Fachwissen im Edelmetallsektor und die Kontakte von Ocean Partners können uns überdies Möglichkeiten für zusätzliche Bezugsquellen und Akquisitionen unter Nutzung von nicht verwässernden Strukturen eröffnen.

Wissenschaftliche und technische Informationen

Kevin Wells, P.Geo, ein geologischer Berater des Unternehmens, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat einen Gewinnbeteiligungsvertrag über den Abbau und die Verarbeitung von hochgradigen Goldprojekten abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen besitzt 100 % des Projekts New Craigmont, ein hochgradiges Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von 10.084 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größter Kupfermine, die von Teck Resources Ltd. betrieben wird, grenzt. Außerdem besitzt das Unternehmen 100 % des Konzessionsgebiets Treasure Mountain, das aus 29 Mineralkonzessionen mit 2.178 Hektar Grundfläche und einer 335 Hektar umfassenden Bergbaupacht besteht.

Für das Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Director

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

