Bawag wird die Dividende anheben

Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) will der Hauptversammlung am 31. März 2023 eine Dividende in Höhe von 3,70 Euro je Aktie für das Jahr 2022 vorschlagen. Beim aktuellen Börsenkurs von 59,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,27 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende bei 3,00 Euro. Damit wird die Dividende um 23 Prozent erhöht. Zahltag für die Dividende ist der 6. April 2023. Ex-Tag für die Dividende ist der 4. April 2023.

Bawag gab am Montag ihre vorläufigen Ergebnisse für das Jahr 2022 bekannt. Dabei beinhaltete das dritte Quartal 2022 die vollständige Abschreibung der bilanzierten Forderung gegenüber der Stadt Linz. Der Nettogewinn für das Jahr 2022 belief sich unter Berücksichtigung dieser Abschreibung auf 318 Mio. Euro nach 479,9 Mio. Euro im Vorjahr. Bereinigt um die Ausgaben für den Rechtskonflikt im Zusammenhang mit einem Swap-Deal belief sich der Überschuss im Jahr 2022 auf 508,8 Mio. Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 15,7 Prozent auf 800,4 Mio. Euro nach 691,6 Mio. Euro im Jahr 2021.

„Das vergangene Jahr hat einen unserer Grundsätze bestätigt: Die einzige Konstante ist der Wandel. Trotz zunehmendem Gegenwind, volatilen Kapitalmärkten und einer Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte war 2022 ein weiteres Rekordjahr für den Konzern, in dem wir alle unsere Ziele übertroffen haben“, so der Bawag-CEO Anas Abuzaakouk.

Die Finanzziele für 2025 wurden auf 2023 vorgezogen. Die Dividende soll im Jahr 2023 auf über 4,10 Euro steigen. Für 2023 ist ein Ergebnis vor Steuern von mehr als 825 Mio. Euro und ein Ergebnis je Aktie von über 7,50 Euro geplant.

Die Bawag Group AG ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien und betreut rund 2,1 Mio. Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden Westeuropa sowie den USA. Der Börsengang der Bawag erfolgte am 25. Oktober 2017. Der Ausgabepreis lag bei 48 Euro.

