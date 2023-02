CHECK POINT SOFTWARE - Rally nach Zahlen?

Check Point Software Techs Ltd - WKN: 901638 - ISIN: IL0010824113 - Kurs: 127,160 $ (Nasdaq)

Die Aktie des israelischen Cybersecurityunternehmens Check Point Software veröffentlichte heute Zahlen. Die Zahlen fallen gut aus. Analysten hatten mit einem Gewinn von 2,36 USD je Aktie gerechnet. Tatsächlich verdiente der Konzern 2,45 USD. Der Umsatz lag bei 638 Mio. USD und damit 1,84 Mio. USD über der durchschnittlichen Schätzung. Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt positiv aus. Nach einem Schlusskurs am Freitag bei 127,16 USD wird die Aktie aktuell bei 131,86 USD getaxt.

Der Aktienkurs erreichte am 03. März 2022 sein aktuelles Allzeithoch bei 149,62 USD. Danach setzte eine Korrektur ein, die am 13. Oktober 2022 zu einem Tief bei 107,54 USD führte.

In der anschließenden Rally auf 135,78 USD durchbrach die Aktie ihren Abwärtstrend seit März 2022. Nach einem Pullback an diesen Trend und einem Rücksetzer an das kurzfristige log. 38,2 % Retracement hat der Wert seit Wochen Schwierigkeiten, sich nach oben abzusetzen. Zu einem ernsthaften Angriff auf das Rallyhoch bei 135,78 USD kam es bisher nicht.

Der stock3 score zeigt für dieses Unternehmen einen Wert von 57 % an. Besonderes Highlight ist hier der Bereich Qualität & Verschuldung. Hier erhält die Aktie eine Wertung von 94 %. Schwachpunkt ist der Bereich Dividende & Aktienrückkäufe. Hier erhält der Wert einen score von 28 %.

Rally noch immer möglich

Die positive Reaktion auf die aktuellen Zahlen könnte der Startschuss für einen Angriff auf den Widerstand bei 135,78 USD sein. Gelingt der Ausbruch über dieses Hoch, dann wäre Platz bis zum Allzeithoch bei 149,62 USD.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 124,21 USD abfallen, wäre mit einem erneuten Rückfall in den Bereich des Tiefs aus dem Oktober 2022, also bei ca. 107,54 USD zu rechnen.

Fazit: Entscheidend wird sein, ob die Aktie ihre vorbörslichen Gewinne halten oder sogar ausbauen kann. Gelingt dies, bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally.

