FIRST SOLAR - Auf der letzten Rille

Es ist eine dieser Überraschungen, die das Börsenjahr 2022 ausnahmsweise auf der Long-Seite mit sich gebracht hat: War mit der Aktie von First Solar über Jahre hinweg nichts zu verdienen, verteuerte sie sich im vergangenen Jahr um gut zwei Drittel. Wie bei anderen Solartiteln spielte auch hier der Hype um regenerative Energien mit rein, die Nachfrage nach und auch die Preise von Solarmodulen gingen deutlich nach oben.

Würde man 2023 wohl eher von einer Normalisierung der Situation aufgrund stark gefallener Rohstoffpreise ausgehen, erwarten Analysten vom Management von First Solar in diesem und in den kommenden Jahren regelrechte Wunderdinge. 2023 soll einen satten Turnaround mit einem Gewinn je Aktie von über 6 USD mit sich bringen bringen. 2024 soll das Ergebnis auf über 11,60 USD nach oben schießen. 2025 sollen es bereits 20 USD Gewinn je Aktie sein. Die EBIT-Marge soll sich dann auf 40 % verbessern. Wohlgemerkt lag First Solar mit der Marge 2021 noch bei 15 %, davor oft im einstelligen Bereich.

Der Langfristchart zeigt die enttäuschende Entwicklung der Aktie, die, während sich der Gesamtmarkt seit 2011 vervielfachte, die Verluste seit Anfang 2011 bislang gerade einmal egalisieren konnte. Der Widerstand bei 175,44 USD ist erreicht und bremst die Aufwärtsbewegung.

Negative Divergenzen, wohin das Auge blickt

Im Tageschart ist die Aufwärtsbewegung voll intakt, allerdings entstehen bereits seit dem Herbst 2022 massive Divergenzen in Indikatoren wie dem MACD oder RSI, die sich in Kürze rächen könnten. Viel Spielraum haben die Bullen nämlich nicht mehr. Die laufende Konsolidierung führte die Aktie zurück an den EMA50, auch ist das 61,8 %-Fibonacci-Retracement über den Anstieg im Januar bei 158,42 USD nicht mehr weit entfernt.

Handelt es sich bei der Formation seit dem Jahreshoch um eine bullische Flagge, müssen sich die Bullen in Kürze zeigen. Die obere Flaggenbegrenzung bei 180 USD wäre in diesem Fall ein erstes Ziel. Darüber könnte die Aktie das Hoch bei 185,28 USD erreichen. Bricht der Wert dagegen zur Unterseite durch, dürfte das Tief bei 141,81 USD nur ein Zwischenziel darstellen. Denn um die negativen Divergenzen zu bereinigen, wären weit höhere Kursverluste zu erwarten.

Fazit: Die Aktie von First Solar hat seit dem Sommer einen guten Lauf hinter sich. Anleger sollten nun zunehmend vorsichtiger werden und die Gewinne eng absichern. Die Jahreszahlen 2022 und der Ausblick auf das Jahr 2023 am 27. Februar dürften die weitere Richtung vorgeben.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 2,62 3,40 4,53 Ergebnis je Aktie in USD -1,47 6,17 11,63 Gewinnwachstum - 88,49 % KGV - 26 14 KUV 6,6 5,1 3,8 PEG neg. 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

