IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury definiert sechs Ziele entlang der Cannard-Deformationszone bei Lac Clarkie

VANCOUVER, Kanada - 13. Februar 2023 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/) freut sich, ein Update zu den Zielen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Lac Clarkie unmittelbar östlich des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Das Unternehmen hat durch den Abschluss eines B-Horizont-Bodenprobenahmeprogramms insgesamt acht Goldziele definiert (Abbildung 1). Sechs der Ziele liegen entlang der Deformationszone Cannard, die entlang ihrer kartierten Ausdehnung von mehr als 100 Kilometern (km) zahlreiche Goldvorkommen beherbergt, darunter auch Furys Lagerstätte Eau Claire und das Grundstück Percival. Fury arbeitet daran, diese neu definierten Ziele für eine Weiterverfolgung im Jahr 2023 zu priorisieren, mit dem Ziel, eine Reihe dieser Ziele bis zur Bohrreife voranzutreiben.

"Die Identifizierung von acht neuen Goldzielen auf dem Projekt Lac Clarkie ist ein bedeutender Schritt in Richtung unseres Ziels, eine aktive Pipeline mit hochwertigen neuen Entdeckungsmöglichkeiten zu schaffen, die die wachsende Lagerstätte Eau Claire ergänzen. Es ist wichtig, dass sechs der acht Ziele in derselben Verlängerung der produktiven und äußerst aussichtsreichen Deformationszone Cannard liegen, die auch das Percival-Prospekt und die Lagerstätte Eau Claire beherbergt", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "In den kommenden Wochen werden wir unsere Explorationspläne für 2023 bekannt geben, die sich auf die Ausweitung unserer jüngsten Bohrerfolge konzentrieren und mehrere Entdeckungsmöglichkeiten in unserem gesamten Portfolio bis zur Bohrreife bringen werden. Fury ist mit 9,3 Millionen C$ in der Kasse, keinen Schulden und etwa 60 Millionen C$ an marktfähigen Wertpapieren, die in Aktien von Dolly Varden Silver gehalten werden, gut finanziert."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69246/FURY_13022023_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Acht neu definierte Gold in B-Horizont-Bodenzielen innerhalb des Projekts Lac Clarkie.

Lac Clarkie

Das zu 100 % unternehmenseigene 35.000 Hektar große Projekt Lac Clarkie grenzt östlich an das Vorzeigeprojekt Eau Claire des Unternehmens an und erstreckt sich über weitere 20 km der regionalen Deformationszone Cannard. Die Cannard-Deformationszone beherbergt allein auf Furys Projekt Eau Claire mehr als zehn Goldvorkommen, vor allem die hochgradige Lagerstätte Eau Claire und das Percival-Prospekt. Das Bodenprobenahmeprogramm 2022 konzentrierte sich auf drei diskrete regionale Ziele, die aus einer Kombination von neu interpretierten geophysikalischen Daten, aktualisierten geologischen Rahmenbedingungen und einer umfassenden Zusammenstellung historischer Daten abgeleitet wurden. Die regionalen Ziele konzentrierten sich entlang großer, von Ost nach West und von Nordwest nach Südost verlaufender Strukturen. Diese Strukturen werden als wahrscheinliche Quelle für die Goldanomalien interpretiert, die aus den begrenzten historischen Geschiebemergel- und Schwebeproben identifiziert wurden. Die Ergebnisse der 2.529 entnommenen Proben ergaben bis zu 85 ppb (parts per billion) Gold und 590ppb Silber. Insgesamt 62 Proben ergaben Werte von über 50 ppb Gold, wobei die Hintergrundwerte für Gold gemäß der Definition des 50th Perzentils bei 1 ppb Gold liegen. Zweiundneunzig Proben lieferten Ergebnisse über 100ppb Silber, wobei der Hintergrundwert von Silber aus der Untersuchung, wie durch das 50th Perzentil definiert, 20ppb Silber beträgt. Tabelle 1 unten fasst die acht neu identifizierten Goldanomalien im Boden zusammen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bodenanomalien

Standort Anomalie Deformation Abmessungen Assoziierte

Ereignis (Breite x Länge) (m) Elemente

Cannard-Deformationszone 1 D2 1000x450 Co-Cr-Cu-Fe-Sb-W-Zn

2 900x650 Ag-Co-Ni-Pb-Se-Te

3 500x320 K.A.

4 2300x520 Ag-Bi-Cd-Cr-Fe-Hg-Pb-Zn

5 1650x250 Ag-Cd-Co-Cr-Fe-Hg-Pb-Se-Te-W-Zn

6 640x340 Ag-Bi-Co-Fe-Pb-Zn

Hashimoto-Deformationszon7 D3 900x400 Ag-Fe-Hg-Pb-W

e

Bereich Nordost 8 D3 Einzelner Punkt Ag-As-Bi-Te

"Fury hat die Bedeutung der Cannard-Deformationszone als regionales Kontrollmerkmal für die Verteilung der Goldmineralisierung auf den Grundstücken von Fury erkannt, was es uns ermöglicht hat, analoge Explorationsziele auf der grünen Wiese durch systematische und disziplinierte Exploration rasch voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, diese acht neuen robusten Goldanomalien im Boden im Jahr 2023 weiterzuverfolgen, um sie zur Bohrreife zu bringen", sagte Bryan Atkinson, P.Geol., SVP Exploration von Fury.

Technische Offenlegung

Bodenproben aus dem B-Horizont

Till-Proben wurden für den B-Horizont innerhalb eines vordefinierten Rasters mit einem Abstand von 50 Metern entlang einer 200-Meter-Linie für eine Gesamtabdeckung von 100 x 200 Metern gesammelt. Die Proben wurden mit einem 180-um-Sieb auf Gold und mehrere Elemente untersucht, wobei 50 g (bzw. 25 g, wenn das Material nicht ausreicht) Nenngewicht durch Königswasser-Extraktion und ICP-MS-Finish-Methode (AuME-TL44 oder AuME-TL43) auf eine -180-um-Fraktion analysiert wurden. QA/QC-Programme, die interne Standardproben, Feld- und Laborduplikate, Wiederholungsproben und Leerproben verwenden, zeigen eine gute Genauigkeit und Präzision für die große Mehrheit der untersuchten Standards.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein gut finanziertes kanadisches Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist und eine 59,5 Millionen Stammaktienposition an Dolly Varden Silver Corp. hält (23,5 %). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die nachweislich erfolgreich bei der Finanzierung und Förderung von Explorationsanlagen sind, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch rigorose Projektevaluierung und hervorragende Explorationsleistungen zu erweitern. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

