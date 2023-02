2 High-Growth-Wachstumsaktien, die sich für einen perfekten Rebound eignen könnten!

High-Growth-Wachstumsaktien für den perfekten Rebound gesucht? Der jüngste Absturz von Wachstumstiteln aus dem Technologiesektor hat viele Anleger verunsichert. Das Gute ist aber, dass er eine solide Ausgangsbasis für zukünftige Investments geschaffen hat.

Viele der aktuellen Bewertungen sind weitaus realistischer als zuvor und bieten Anlegern nun die Möglichkeit, in starke Wachstumsunternehmen zu investieren. Zwei möglicherweise interessante Unternehmen in diesem Bereich könnten Datadog (WKN: A2PSFR) und Cloudflare (WKN: A2PQMN) sein. Werfen wir mal einen Blick auf diese abgestürzten Technologiestars.

High-Growth-Wachstumsaktien mit Rebound-Potenzial

Datadog-Aktie: Spezialist für Datenanalyse

Datadog ist ein führender Anbieter von Überwachungs- und Analyselösungen für Unternehmen, die Cloud-Computing-Systeme einsetzen. Die Plattform von Datadog sammelt Daten aus verschiedenen Quellen und liefert Echtzeit-Insights, die es Unternehmen ermöglichen, ihre IT-Systeme zu optimieren und Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.

Vermarktet wird die Softwarelösung von Datadog als Cloud-basiertes Abo-Modell. Für Nutzer hat dies entscheidende Vorteile. So müssen sie nicht hohe Kosten beim Kauf der Lizenz aufwenden.

Das letzte Umsatzwachstum lag bei überzeugenden 61 % im dritten Quartal 2022 auf 437 Mio. US-Dollar. Dabei fiel mit 31,3 Mio. US-Dollar noch ein GAAP-Verlust an.

Cloudflare-Aktie: Schnelles Internet

Cloudflare, ein Unternehmen für Content Delivery Network (CDN) und DDoS-Schutz, hat sich auf die Beschleunigung und den Schutz von Websites und Anwendungen spezialisiert. Cloudflare bietet eine sichere und schnelle Plattform für Unternehmen, die ihre Onlinepräsenz verbessern möchten.

Die Kalifornier verdienen ihr Geld durch den Verkauf von Abonnements für ihre Dienstleistungen. Diese Abonnements bieten Kunden Zugang zu einer Reihe von Funktionen, die ihre Onlinepräsenz schneller und sicherer machen, wie z. B. Content Delivery Network (CDN), DDoS-Schutz, Web Firewall und andere Sicherheitsfunktionen.

Die meisten Abonnements beinhalten eine monatliche oder jährliche Gebühr, abhängig von den Bedürfnissen des Kunden. Kunden können auch zusätzliche Funktionen und Tools hinzufügen. Dabei handelt es sich um ein recht gut skalierbares Geschäftsmodell.

Die Plattform wächst stetig und erweitert ständig ihr Angebot, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Eine möglicherweise perfekte Grundlage für zukünftig höhere Umsätze.

Cloudflare überzeugte im letzten veröffentlichten Quartal (Q4/2022) mit einem Umsatzwachstum von 42 % auf 275 Mio. US-Dollar. Unbeirrt von der Krise wächst das Unternehmen weiter auf hohem Niveau. Leider werden auch hohe Verluste eingefahren. Der Quartalsverlust nach US-GAAP lag bei knapp 51 Mio. US-Dollar.

Gemeinsamkeit der High-Growth-Wachstumsaktien: Starkes Wachstum mit der Cloud

Beide Unternehmen haben somit ein starkes Geschäftsmodell und profitieren von den zunehmenden Trends zur Cloud-Migration und zur Digitalisierung. Die Nachfrage nach Überwachungs- und Sicherheitslösungen für Cloud-Systeme sowie nach schnelleren und sicheren Websites wird voraussichtlich weiter steigen, was das Wachstumspotenzial für Datadog und Cloudflare unterstützt.

In Bezug auf die Unternehmensentwicklung zeigten beide Unternehmen eine starke Leistung. Datadog hat in den letzten Jahren kontinuierlich ein starkes Umsatzwachstum gezeigt und erwartet, dass dies auch in den kommenden Jahren so bleiben wird. Cloudflare hat ebenfalls ein starkes Umsatzwachstum (jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlich über 48 % seit 2017) gezeigt und dürfte ebenfalls noch über Jahre den Markt gut bearbeiten können.

Fazit

Zusammenfassend bieten Datadog und Cloudflare Anlegern ein starkes Potenzial für die Zukunft. Sie verfügen über ein einzigartiges Geschäftsmodell mit Fokussierung auf Cloud-basierte Abo-Modelle und profitieren von wichtigen Trends des Technologiesektors.

Gleichzeitig zeigen die Finanzdaten stark nach oben. Ein großes Problem ist aus heutiger Sicht noch die chronische Ertragsschwäche. Sie dürfte in der jüngsten Vergangenheit auch für den massiven Ausverkauf der Aktien verantwortlich gewesen sein. Schließlich werden bei diesen Unternehmen vorwiegend zukünftige Ertragspotenziale gehandelt.

Der Artikel 2 High-Growth-Wachstumsaktien, die sich für einen perfekten Rebound eignen könnten! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Cloudflare und Datadog.

Aktienwelt360 2023