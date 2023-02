Trading-Chance Shop Apotheke: Mit engem Stopp den Rücksetzer nutzen

Werbung

Die Shop Apotheke hatte im Januar vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, die seitens der Anleger sehr gut aufgenommen wurden. Mit deren Rückenwind vollendete die Aktie eine mustergültige, mehrmonatige Untertassen-Trendwendeformation und überwand Anfang Februar einen wichtigen Kreuzwiderstand. Auf den hat der Kurs jetzt zurückgesetzt … das könnte man mit einem engen Stop Loss zum Long-Einstieg nutzen.

Die vollständige Bilanz 2022 nebst Ausblick auf 2023 wird am 7. März vorgelegt. Aber die am 11. Januar präsentierten Rumpfdaten zeigten schon, dass es vorangeht: Der Umsatz der Shop Apotheke legte 2022 um knapp 14 Prozent zu, die Zahl der aktiven Kunden des Online-Händlers stieg zum Ende des vierten Quartals um knapp 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die eigenen Ziele wurden damit erfüllt, die Anleger wagten sich wieder aus der Deckung:

Trendwendeformation sauber vollendet

Mit diesen Daten gelang es, einen über mehrere Monate entstandenen „rounding bottom“, zu Deutsch eine Untertassen-Formation, zu vollenden. Damit war der entscheidende Schritt in Sachen Aufwärtswende gelungen. Die Aktie lief zügig höher, stoppte dann aber an einem markanten Kreuzwiderstand, bestehend aus der Widerstandslinie, die sich aus den Monatstiefs vom März und April 2022 und der 200-Tage-Linie zusammensetzt. Dort ging es drei Wochen seitwärts, bevor es Anfang Februar gelang, diesen Bereich unter sich zu lassen.

Doch vergangene Woche kam es zu einem Rücksetzer. Ausgelöst wurde der durch eine deutliche Herabstufung der Shop Apotheke-Aktie durch die Credit Suisse, wo man die Einschätzung von „Outperform“ auf „Underperform“ und das Kursziel von 75 auf 42 Euro senkte. Das ist zwar eine markant negativere Einschätzung. Aber der Hintergrund dieser Kurszielsenkung ist nicht zwingend negativ, zumal andere Analysten die Sache in der Tat anders sehen. Worum ging es?

Konkurrenz kann das Geschäft auch beleben

Der Rücksetzer und die ihn auslösende Kursziel-Senkung basierte auf der Nachricht, dass die Zur Rose-Gruppe, ein Konkurrent im Bereich der Online-Apotheken (u.a. DocMorris) ihr Geschäft in der Schweiz veräußert und den Erlös gezielt investieren will, um die massiven Umsatzchancen zu nutzen, die die schrittweise Einführung des E-Rezepts (das die Bestellung rezeptpflichtiger Medikamente online erleichtert) in Deutschland bieten. Daraus folgerte man bei der Credit Suisse, dass der Konkurrent Shop Apotheke dadurch deutliche Nachteile haben werde.

Aber andere Analysten sehen das anders, so senkte die Berenberg Bank zwar das Kursziel, da ging es aber von stattlichen 110 auf 80 Euro nach unten, immer noch weit über dem derzeitigen Kurs der Aktie. Warburg Research hob das Kursziel sogar von 99 auf 103 Euro an … und beide Neueinschätzungen kamen nach den Nachrichten von der Zu Rose-Gruppe.

So gesehen besteht nicht nur aus charttechnischer Sicht eine gute Chance, dass dieser ehemalige Kreuzwidersand, der jetzt als Unterstützung fungiert und derzeit getestet wird, halten kann. Auch aus fundamentaler Sicht spräche nichts dagegen, dass die Shop Apotheke-Aktie einen weiteren Aufwärtsimpuls hinlegt, zumal das durchschnittliche Kursziel aller die Aktie beobachtenden Analysten derzeit bei 80 Euro liegt und die Mehrheit hier weiterhin mit „Kaufen“ einstuft.

Hier mit einem eher engen Stop Loss, der umgehend greift, wenn diese Kreuzunterstützung deutliche unterboten werden sollte, auf der Long-Seite zu agieren, wäre für risikofreudige Trader durchaus interessant.

Ein Long-Trade setzt auf die Verteidigung der jetzt entscheidenden Unterstützung

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 44,089 Euro derzeit einen Hebel von 2,97 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 58 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 1,39 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Shop Apotheke-Aktie lautet HG7GR1.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 74,16 Euro, 75,02 Euro, 101,50 Euro, 105,25 Euro

Unterstützungen: 64,68 Euro, 52,46 Euro, 36,51 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Shop Apotheke-Aktie

Basiswert Shop Apotheke WKN HG7GR1 ISIN DE000HG7GR11 Basispreis 44,089 Euro K.O.-Schwelle 44,089 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,97 Stop Loss Zertifikat 1,39 Euro

