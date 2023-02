Verbraucherpreise leicht über den Zielen (no surprise) | Coca-Cola | Marriott | Palantir | AVIS

Wie erwartet wurde, liegen die Verbraucherpreise im Januar leicht über den Zielen der Wall Street. Im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr lagen wir bei 0,5% und 6,4% vs. den Zielen von 0,4% und 6,2%. Exklusive Nahrungsmittel und Energie lagen die Raten bei 0,4% und 5,6% vs. den angepeilten 0,3% und 5,5%. Die Marktreaktion war zunächst positiv, wobei sich die Rallye nicht zu halten scheint. Abgesehen von den Inflationsdaten, werden sich im Tagesverlauf zahlreiche Notenbanker zu Wort melden. Es sprechen unter anderem Barkin, Logan, Harker und Williams. Was den Aktienmarkt betrifft, sehen wir seit seit Tagen kontinuierlich solide Ergebnisse von Corporate America. Seit dem Closing gestern Abend, konnten Arista Networks, Avis Budget, Cadence, Coca-Cola, Global Foundries, Marriott International, Palantir und Zoetis die Schätzungen schlagen. In den meisten Fällen werden ebenfalls die Aussichten angehoben. Nach dem Closing melden Airbnb, Akamai, Devon Energy und TripAdvisor Quartalszahlen.



00:00 - Inflationsdaten wie erwartet

02:18 - Was die Notenbanken signalisieren

03:06 - Häusermarkt

04:18 - Vizechefin der Notenbank gibt Posten ab

05:02 - Geteiltes Lager

06:08 - Umfrageergebnisse der Bank of America

09:46 - Most Crowded Trade

10:23 - Meine Position

11:40 - Coca-Cola

13:08 - Avis Budget

14:23 - Marriott International | Palantir

16:32 - Weitere Ergebnisse (u.a. SolarEdge)

17:55 - Heute Abend: u.a. Airbnb, Kreuzfahrtgesellschaften

18:35 - Analysten (u.a. DoorDash, Nvidia, Apple)

19:25 - Community Treffen

