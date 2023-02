Comet Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Comet CFO tritt per Ende August 2023 zurück



15.02.2023

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Lisa Pataki hat den CEO und den Verwaltungsrat über ihre Entscheidung informiert, als CFO von Comet per Ende August 2023 zurückzutreten. Lisa Pataki wird sich aus persönlichen Gründen einer neuen beruflichen Herausforderung zuwenden. Lisa Pataki begann im Oktober 2020 als CFO bei Comet. Der Verwaltungsrat wird sich umgehend mit der Regelung ihrer Nachfolge befassen. "Lisa war für mich immer ein starker Sparringpartner im Comet Führungsteam - und wir haben viel erreicht", so Stephan Haferl, CEO von Comet. "Comet ist finanziell hervorragend aufgestellt und wir haben die Voraussetzungen geschaffen, um unsere Ziele zu erreichen. Lisa hat in den letzten zweieinhalb Jahren wichtige Weichen dafür gestellt. Der Verwaltungsrat und ich bedauern ihren Entscheid, wünschen ihr aber viel Erfolg bei ihrer neuen Herausforderung. Die Suche nach einer Nachfolge wird nun eingeleitet. In der Übergangsphase werden wir eng zusammenarbeiten, um Kontinuität in den Prozessen zu gewährleisten." Comet wird ihre Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 am 2. März 2023 veröffentlichen. Comet hat in den letzten drei Jahren Rekordleistungen erzielt, ist finanziell robust und bereit, ihre Wachstums-, Kultur- und Umsetzungsstrategie weiter voranzutreiben. Lisa Pataki wird sich weiterhin für die Umsetzung der Comet Strategie einsetzen. Sie wird ihre Aufgaben als CFO bis zum 31. August 2023 weiterführen und für einen reibungslosen Übergang sorgen. –Ende– Kontakt Media Investors / Financial Analysts Ines Najorka Ulrich Steiner VP Group Communications VP Investor Relations & Sustainability T +41 79 573 45 94 T +41 31 744 99 95 ines.najorka@comet.ch ulrich.steiner@comet.ch Unternehmenskalender 2. März 2023 Jahresergebnis 2022 14. April 2023 Generalversammlung Comet Group

