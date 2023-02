Shimano: Aktie unter Druck nach Quartalszahlen

Nach dem die Aktie bereits in den vergangenen Handelstagen unter Druck geraten war gibt Shimano heute erneut nach, der Grund waren die Quartalszahlen des japanischen Fahrradkomponentenherstellers.

Deutlicher Gewinnrückgang prognostiziert

Die Aktie gab an der Börse in Tokyo um 6,5 Prozent nach, obwohl die Umsätze im vierten Quartal um 16,6 Prozent gesteigert werden konnten auf 517 Mio. Yen. Was nicht so besonders gut ankam war der prognostizierte deutliche Gewinnrückgang.

Abwärtstrend intakt

Im Zuge der jüngsten Erholungsbewegung konnte der mittelfristige Abwärtstrend im Tageschart (Börse Tokyo) nicht überwunden werden, mit dem schwachen Gewinnausblick haben die Bären zunächst wieder das Heft des Handelns übernommen.

Fazit:

Mittel- bis langfristig ist der Wert tendenziell interessant, kurzfristig muss allerdings noch einmal ein erneuter Rücksetzer auf ein neues Jahrestief eingeplant werden. Die Aktie ist aktuell (noch) kein Kauf, hier sollte eine bestätigte und abgeschlossene Bodenbildung abgewartet werden.