Widerstand: 15.590 15.630 Unterstützung: 15.505 15.270

Rückblick:

Mit dem Stundenschlusskurs oberhalb der 15.500er Marke am gestrigen Nachmittag war das unmittelbar favorisierte bärische Szenario zunächst hinfällig und so durften sich die Bullen heute Vormittag noch einmal richtig austoben: In der ersten Handelsstunde stieg der Index zeitweise bis auf 15.630 Punkte. Die Bullen bewegen sich aber hier im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten auf sehr dünnem Eis...

Ausblick:

Die Käufer setzen sich pünktlich zum Karnevalsbeginn die Narrenkappe und die Clownsnase auf und befinden sich aktuell im Karnevalsrausch - das Eventrisiko der US-Inflationsdaten am Nachmittag wurde am Vormittag bislang komplett ausgeblendet. Ein neues Bewegungshoch oberhalb von 15.630 Punkten kann nicht ausgeschlossen werden, das Chance Risiko Profil für die Longseite ist hier vor dem Hintergrund der Makro-Daten am Nachmittag komplett unattraktiv - die Daten haben das Potenzial, einen größeren Stimmungsumschwung - auch für das deutsche Börsenbarometer - einzuleiten. Das heutige Eröffnungsgap im Xetra-Dax sollte innerhalb der kommenden 48 Handelsstunden wieder geschlossen werden.