Die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. An der Wall Street legten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zu und liefern damit positive Vorgaben. Mit größeren Kursgewinnen ist allerdings zum Handelsbeginn nicht zu rechnen.

Geprägt wird der Handelstag von zahlreichen Unternehmensberichten zum abgelaufenen Quartal. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.850 Punkte.

USA: Erholung

Auf ihrem Erholungspfad am Montag haben die US-Börsen die deutlichen Verluste vom Freitag abgehakt. Auftrieb gaben Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie vorsichtig optimistische Signale im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Der Dow Jones Industrial gewann 1,34 Prozent auf 44.173,64 Punkte, nachdem der Leitindex am Freitag im Zuge eines schwachen Arbeitsmarktberichts auf den tiefsten Stand seit Ende Juni gesackt war. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zum Wochenstart um 1,87 Prozent auf 23.188,61 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete einen Zuwachs von 1,47 Prozent auf 6.329,94 Zähler.

Asien: Erholung in Tokyo

Der japanische Aktienmarkt hat sich am Dienstag ein Stück weit von seinem schwachen Wochenstart erholt. Der Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,6 Prozent. In China stieg der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,3 Prozent an.

Redaktion onvista/dpa-AFX