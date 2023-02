Co-Chef des weltweiten Aktiengeschäfts verlässt Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Der Co-Chef des weltweiten Aktiengeschäfts verlässt einem Memo zufolge die Credit Suisse.

Doug Crofton wolle sich anderen Aufgaben widmen, hieß es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Mitteilung an die Belegschaft. Crofton sei 2017 zur Schweizer Großbank gestoßen und habe seitdem eine ganze Reihe von Funktionen im Bereich Aktien ausgeübt. In Zukunft werde Neil Hosie das Aktiengeschäft alleine leiten. Hosie werde in London stationiert sein und an den Handels-Co-Chef Michael Ebert berichten. Ein Credit-Suisse-Sprecher bestätigten den Inhalt des Memos.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat eine ganze Reihe von Schlüssel-Mitarbeitern Credit Suisse verlassen. Nach Milliardenverlusten hat das Institut einen tiefgreifenden Umbau angestoßen, der einen Rückzug aus großen Teilen des Investmentbankings und den Abbau von 9000 Stellen vorsieht. Im Aktienhandel und -verkauf brachen die Erträge im vierten Quartal 2022 um 96 Prozent ein. Die Analysten der Citibank befürchten, dass die Erosion des Geschäfts von der Investmentbank auf das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung übergreifen könnte. Entsprechend kürzten sie gemäß einer Einschätzung vom Donnerstag die Gewinnschätzungen sowie das Kursziel und stuften die Aktie von Credit Suisse auf "Neutral" zurück.

