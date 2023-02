EQS-Adhoc: Wolford AG: Bekanntgabung der Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Wolford AG: Bekanntgabung der Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2022



17.02.2023 / 11:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



14. Februar 2023



Die Wolford AG gibt bekannt, dass im Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz in der Höhe von 126,6m EUR erzielt werden konnte. Dies entspricht einer Steigerung von +16% gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr 2021. Die Umsatzsteigerung konnte in allen Kanälen erzielt werden. So wuchs das Geschäft im Bereich Direct-to-Customer um + 21% und im Wholesale um + 3%. Die Region North America wuchs um + 45%, die EMEA Region um + 9% und in der definierten Region Rest of the World konnte der Umsatz um 80% gesteigert werden, während es in der Region Greater China Lockdown-bedingt zu einem Umsatzrückgang von - 7% gekommen ist. Ergebnisseitig wird der zum Halbjahr gegebene Ausblick bestätigt, wonach es zu keiner Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT) für das Gesamtjahr kommen wird.

Die ausgewiesenen Zahlen sind noch ungeprüft.

17.02.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com