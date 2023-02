Geheimtipps: Diese 3 kaum bekannten Aktien habe ich in meinem Depot

Natürlich beschäftige ich mich gerne mit bekannten, erfolgreichen Aktien wie Apple und Microsoft. Auf Dauer sind diese Aktien aber doch irgendwie langweilig. Warum also nicht auf ein paar Aktien schauen, die sonst kaum besprochen werden?! Wie die folgenden drei Aktien, die ich alle in meinem Depot habe.

Brookfield Corporation

Brookfield Corporation (WKN: A3D3EV) aus Kanada ist eine der größten Investmentgesellschaften der Welt und konzentriert sich als solche auf langfristige Anlagen in alternative Vermögensgegenstände. Über unterschiedliche Tochtergesellschaften wird zum Beispiel in Wasser-, Wind-, und Solarkraftwerke, in Funktürme, Chipfabriken, Büroimmobilien oder sogar in Musikrechte investiert.

Mit diesen Investments wurden in der Vergangenheit starke Rendite erzielt. Der ausschüttbare Gewinn stieg in den letzten 20 Jahren um den Faktor 12 und soll weiter steigen. Das Management prognostiziert eine langfristige jährliche Rendite von 15 %.

Gemessen daran und an den schon heute starken Free Cashflows von 5 Mrd. US-Dollar im Jahr finde ich die Marktkapitalisierung von 60 Mrd. US-Dollar attraktiv (Stand aller Angaben: 15.02.23).

Halma

Eine weitere wenig bekannte Holding-Gesellschaft aus meinem Depot ist Halma (WKN: 865047). Der britische Konzern hält knapp 50 kleine bis mittelgroße Unternehmen aus den Segmenten Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. Diese sind in speziellen Nischen tätig und produzieren zum Beispiel Notfallsysteme für Fahrstühle, Geräte zur Blutdruckmessung oder auch Gasmeldesysteme.

Mit diesem speziellen Geschäftsmodell profitiert Halma davon, dass Themen wie Umweltverschmutzung, alternde Gesellschaft und Klimawandel stetig an Relevanz gewinnen. Dies schlägt sich auch in den Geschäftszahlen nieder. In den letzten zehn Jahren stiegen sowohl Umsatz als auch angepasster Vorsteuergewinn um durchschnittlich 11 % pro Jahr. Im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres wuchs der organische Umsatz um 9 %, der angepasste Gewinn je Aktie um 12 %.

In Anbetracht dieser Wachstumsraten finde ich die aktuelle Bewertung fair. Das KGV liegt bei 35, die Marktkapitalisierung bei rund 10 Mrd. Euro.

IVU Traffic Technologies

Die Aktie von IVU Traffic Technologies (WKN: 744850) ist mein neuester Depotzugang. Das Berliner IT-Unternehmen unterstützt mehr als 500 Verkehrsunternehmen weltweit bei Themen wie Planung und Disposition, Betriebslenkung, Ticketing, Fahrgastinformation und der Abrechnung von Verkehrsverträgen. Seit letztem Jahr werden zum Beispiel alle Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn über die Software von IVU Traffic gesteuert.

Das noch relativ kleine Unternehmen (Marktkapitalisierung: rund 300 Mio. Euro) profitiert somit von der Digitalisierung und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Dies erkennt man auch an den Zahlen der letzten fünf Jahre. Der Umsatz stieg um durchschnittlich 11 % pro Jahr, das Rohergebnis um 12 % jährlich. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 lief es noch besser. Der Umsatz stieg um 24 %, das Rohergebnis um 30 %.

Auch hier finde ich die Bewertung nicht überzogen. Bezogen auf das für 2022 erwartete Ergebnis beträgt das KGV 26.

Der Artikel Geheimtipps: Diese 3 kaum bekannten Aktien habe ich in meinem Depot ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Apple, Brookfield Corporation, Halma, Microsoft und IVU Traffic Technologies. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Apple und Microsoft.

Aktienwelt360 2023