MERCEDES-BENZ - Erwartungen übertroffen, Dividende erhöht - Was macht der Kurs?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 72,580 € (XETRA)

Mercedes-Benz erzielt 2022 einen Umsatz von €150 Mrd (VJ: +12 %, Analystenprognose: €145,7 Mrd) und einen Free Cash Flow des Industriegeschäfts von €8,1 Mrd (VJ: €7,9 Mrd). Die Nettoliquidität des Industriegeschäfts stieg auf €26,6 Mrd (Ende 2021: €21,0 Mrd). Die Investitionen des Konzerns in Sachanlagen beliefen sich im Gesamtjahr auf €3,5 Mrd (2021: €4,6 Mrd) und die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betrugen €8,5 Mrd (2021: €9,1 Mrd). Das Ebit (bereinigt) belief sich auf €20,66 Mrd (VJ: +20 %, Prognose: €20,4 Mrd) und das Konzernergebnis auf €14,8 Mrd (VJ: +34 %, Prognose: €13,8 Mrd). Der Dividendenvorschlag für 2022 beträgt €5,20 je Aktie (VJ: €5,00, Prognose: €5,04). Im Ausblick auf 2023 erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf Vorjahresniveau (Prognose: +2 %) und ein Ebit leicht unter dem Vorjahr (Prognose: -11 %). Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Mit den positiven Nachrichten im Rücken könnte die Aktie von Mercedes-Benz nicht nur das Vorwochenhoch bei 73,38 EUR überschreiten (aktuell notiert der Wert in der Vorbörse bei rund 74,00 EUR), sondern auch den Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzen. Dieser begann mit einem mehrmonatigen Doppelboden bei rund 50,00 EUR und führte schon Mitte November über den Widerstand bei 64,97 EUR. Anschließend wurde auch das Hoch aus dem Juni auf Höhe des Kursziels bei 68,44 EUR überschritten und damit zuletzt ein wichtiger Zielbereich der Bodenformation erreicht.

MERCEDES-BENZ - Weiteres Aufwärtspotenzial über 74,00 EUR

Sollte die Aktie sich jetzt klar über den Kurszielen bei 72,59 und 73,59 EUR etablieren können, dürfte der Kaufdruck nach den positiven Quartalszahlen ausreichen, die Mercedes-Benz-Aktie bis 76,00 und 77,90 EUR anzutreiben. Dort hätten sich die Bullen eine korrektive Pause verdient. Mittelfristig könnte es über der Marke aber schon bis 81,00 - 81,97 und 85,50 EUR gehen.

Sollte ein Kurssprung über 74,00 EUR dagegen ausbleiben oder die Aktie im weiteren Verlauf unter 72,00 EUR fallen, dürften Medien später von einem "Sell on good News" sprechen. Denn in diesem Fall hätte sich der Wert die korrektive Auszeit direkt nach den Zahlen gegönnt und dürfte in den nächsten Tagen bis 68,50 EUR und darunter ggf. bis 64,97 - 65,83 EUR zurücksetzen. Hier könnte allerdings die nächste Kaufwelle in Richtung 77,90 EUR starten und so gleichzeitig einen Abverkauf bis 60,85 EUR verhindern.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)