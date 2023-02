MODERNA - Grippeimpfstoff verfehlt Studienziel

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 172,310 $ (Nasdaq)

Auf dem Weg hin zu neuen Erlösquellen nach der Coronapandemie hat der Impfstoffhersteller Moderna einen Rückschlag erlitten. Wie das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mitteilte, hat der Grippeimpfstoff mRNA-1010 eines der Ziele einer Phase-III-Studie nicht erreicht.

Im Detail ging es um den Influenza-B-Strang in der Studie. Während beim Influenza-A-Strang alle Ziele erfüllt wurden, lag beim B-Strang in einer Nichtunterlegenheitsuntersuchung kein Erfolg vor. Insgesamt erwies sich mRNA-1010 aber als sicher und gut verträglich. mRNA-1010 ist einer von fünf Grippeimpfstoffen in Modernas Pipeline.

Modernas Präsident Stephen Hoge kommentiert: "Während wir für die Influenza-B-Stämme, die bei jüngeren Bevölkerungsgruppen häufiger vorkommen, keine Nichtunterlegenheit erreicht haben, haben wir den Impfstoff bereits aktualisiert. Wir glauben, dass dieser die Immunantwort gegen Influenza B verbessern kann und werden versuchen, diese Verbesserungen in einer bevorstehenden klinischen Studie schnell zu bestätigen dank der Agilität unserer mRNA-Plattform."

Umsatz- und Gewinneinbruch erwartet

Wenig überraschend geht der Markt nach operativ sehr starken Jahren 2021 und 2022 in diesem Jahr von einem Umsatz- und Gewinneinbruch bei Moderna aus. Die Erlöse dürften um knapp 60 % auf 7,9 Mrd. USD fallen, der Gewinn je Aktie sogar um fast 90 % einbrechen. 2024 könnte das Ergebnis erneut um 80 % fallen, dann sollte aber der Boden erreicht sein. Für 2025 ff. erwarten Analysten wieder deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse. Die hohen Gewinne aus der Coronapandemie werden dennoch erst einmal unerreicht bleiben.

Aus charttechnischer Sicht hängt die Aktie bereits seit geraumer Zeit fest. Vorbörslich nähert sie sich dem Support bei 162,78 USD an. Ein Bruch könnte eine Verkaufswelle auslösen. Bullischer wird der Chart erst, sollte sich die Aktie über 211 USD etablieren können und somit die große Seitwärtsbewegung zur Oberseite auflösen.

Fazit: Es fehlt aktuell an positiven Impulsen bei Moderna. Investoren müssen sich auf eine längere Dürreperiode einstellen, ehe sich die Fundamentaldaten 2025 wieder bessern sollten.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 19,13 7,90 6,78 Ergebnis je Aktie in USD 21,20 2,63 0,54 Gewinnwachstum -87,59 % -79,47 % KGV 8 66 319 KUV 3,5 8,4 9,8 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Moderna-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)