Zinsangst belastet | Ergebnis solide | DoorDash | Applied Materials | Deere | DraftKings

Der S&P 500 bewegt sich seit mindestens drei Wochen so ziemlich auf der gleichen Stelle, während insbesondere der Nasdaq von überwiegend soliden Ergebnissen und Aussichten aus dem Tech-Sektor profitierte. Applied Materials, DoorDash, HubSpot und DraftKings haben seit dem gestrigen Closing nicht nur die Ziele geschlagen, sondern auch die Aussichten angehoben. Auch AutoNation und Deere melden solide Zahlen, und heben die Aussichten an. Was die Wall Street seit gestern überschattet, sind die kontinuierlich weiter steigenden Renditen der US-Staatsanleihen, die im 10-jährigen Bereich die Marke von 3,9% nahezu erreicht haben. Damit einhergehend tendiert ebenfalls der US-Dollar Index fester. Beides belastet die Aktienseite.



00:00 - Intro

00:25 - Überwiegend gute Ergebnisse

01:35 - Inflations- und Zinsängste | Repricing

06:05 - Was bedeutet die Inflation für den Aktienmarkt? | S&P 500

07:17 - Ergebnisse positiv | u. a. Applied Materials & DoorDash

09:02 - HubSpot & DraftKings

10:40 - S&P 500 | Aussicht auf nächste Woche

12:32 - Fortsetzung der Rally in China?

14:42 - Standardwerte | u. a. Deere & AutoNation

19:23 - Washington Post über AI Chatbots von Microsoft

20:27 - Norfolk Southern: Entgleisung in Ohio

21:20 - Weiterer Blick auf kommende Woche





