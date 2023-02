3 Dividendenaristokraten (oder Könige!), die gerade ihre Dividende erhöht haben

Dividendenaristokraten sind für viele Anleger dazu verdammt, ihre Dividende zu erhöhen. Könige noch einmal umso mehr. Mit 25 beziehungsweise 50 Jahren gibt es eine gute Tradition, auf die man im Idealfall aufbauen kann.

Trotzdem müssen wir als Einkommensinvestoren bedenken, dass es keine Garantie gibt. Auch adelige Ausschütter senken mit Problemen ihre Auszahlungen. Insofern heißt es beim Kauf von Dividendenaristokraten: Augen auf!

Heute wollen wir einen Blick auf Realty Income (WKN: 899744), Coca-Cola (WKN: 850663) und Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) riskieren. Alle Dividendenaristokraten oder höherwertige Top-Dividendenaktien haben gerade bekannt gegeben: Es gibt mehr Dividende!

Realty Income: Dividendenaristokrat mit mehr Wachstum!

Der erste Dividendenaristokrat, der die eigene Dividende erneut erhöht hat, ist Realty Income. Das Management des Real Estate Investment Trusts erhöhte die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,2485 US-Dollar je Monat auf 0,2545 US-Dollar. Ein Dividendenwachstum von 3,2 % lässt sich durchaus sehen.

Für Einkommensinvestoren kann das ein überaus wichtiges Signal sein. Trotz der Schwierigkeiten im US-Immobilienmarkt läuft es operativ rund. Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 stehen zwar noch aus. Schon im dritten Quartal hat sich mit Funds from Operations je Aktie von 0,98 US-Dollar auf bereinigter Basis abgezeichnet, dass es im klassischen Vermietgeschäft noch Wachstumsmöglichkeiten gab.

Nun besitzt Realty Income 4,6 % Dividendenrendite. Für den Dividendenaristokraten ist das ein solider Wert. Gleichzeitig gibt es ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16,8, was moderat erscheint. Realty Income ist nicht preiswert. Aber aufgrund der Qualität und der Perspektive einer über Jahre wachsenden Dividende durchaus einen Blick wert.

Coca-Cola: Dividendenkönig mit einem ordentlichen Quäntchen mehr

Coca-Cola ist der zweite adelige Ausschütter, der die Dividende je Aktie nun erhöht hat. Man kann sagen, dass es sich dabei um einen Schritt handelt, der erwartet worden ist. Mit einer Erhöhung der Dividende von 0,44 US-Dollar auf 0,46 US-Dollar gibt es trotzdem wieder über 4 % Dividendenwachstum. Im Vergleich zu vielen Erhöhungsschritten vergangener Jahre mit jeweils einem US-Cent pro Jahr und Quartal ist dieses Wachstum sehr solide.

Es dürfte das Ergebnis des operativen Erfolgs sein. Coca-Cola hat aufgrund der Pricing-Power seiner starken Marken das Ergebnis je Aktie währungsbereinigt solide steigern können. Für einen Dividendenkönig mit 61 Jahren konsequentem Dividendenwachstum sind das absolut starke Vorzüge.

Coca-Cola ist mehr als ein Dividendenaristokrat, was sich jedoch auch in der Bewertung bemerkbar macht. Selbst nach der Dividendenerhöhung gibt es im Moment ca. 3,06 % Dividendenrendite. Für langfristig orientierte Einkommensinvestoren kann das trotzdem wieder ein attraktiver Einstiegskurs sein. Wobei die Aktie des defensiven Getränkekonzerns vermutlich keine ist, die zugleich eine rasant starke Kursperformance ermöglicht.

Novo Nordisk: Dividendenaristokrat mit mehr Dividende

Auch das Management von Novo Nordisk erklärte, dass man die Dividende je Aktie erhöhen möchte. Man schlägt für das Ende des Jahres 2023 nunmehr eine Schlussdividende von 8,15 Dänische Kronen vor. Da zuvor bereits 4,25 Dänische Kronen ausgezahlt worden sind, beläuft sich der Gesamtwert der Ausschüttung auf 12,40 Dänische Kronen.

Im Vorjahr lag der Wert noch bei 10,40 Dänische Kronen, was ein rasantes Dividendenwachstum von 19,2 % im Jahresvergleich bedeutet. Der frisch gebackene Dividendenaristokrat mit jetzt 25 Jahren konsequent wachsenden Auszahlungen klotzt und kleckert nicht nur ein bisschen.

Entscheidend: Das operative Wachstum unterfüttert dabei das Dividendenwachstum. Mit jetzt 1,25 % Dividendenrendite und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 35 ist die fundamentale Bewertung jedoch alles andere als preiswert. Weiteres Wachstum dürfte ein entscheidendes Merkmal für die zukünftige Performance sein.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, Novo Nordisk und Realty Income. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

