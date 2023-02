EQS-News: Enapter AG: ​​​​​​​Enapter AG gewinnt neue internationale Kunden für AEM-Elektrolyseure

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG gewinnt neue internationale Kunden für AEM-Elektrolyseure

135 AEM EL 4.0 Elektrolyseure nach Taiwan und Frankreich geliefert

Primärer Einsatz im Bereich der Stromspeicherung

Ausbau des Partnernetzwerks in Taiwan

Berlin, 20. Februar 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) ist gut ins neue Jahr 2023 gestartet. Der Hersteller von skalierbaren Elektrolyseuren zur Wasserstofferzeugung wird die neueste Gerätegeneration EL 4.0 seiner AEM-Elektrolyseure unter anderem an Unternehmen in Frankreich und Taiwan ausliefern. Eines davon ist die Firma Hensoldt Nexeya France , ein Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Elektronikbereich für Industriekunden, die 60 weitere AEM-Elektrolyseure EL 4.0 bei Enapter bestellt hat. Die Geräte sollen in den Bereichen Stromspeicherung und Peak Shaving genutzt werden. Der Konzern entwickelt und produziert Elektroniksysteme für die Luft- und Raumfahrt-, sowie die Energie- und Transportbranche. Bereits im Dezember 2022 wurden 55 AEM-Elektrolyseure EL 4.0 an das französische Unternehmen geliefert.

Zusätzlich hat Enapter sein Netzwerk an internationalen Integrations- und Vertriebspartnern weiter ausgebaut. In Taiwan unterstützt ab sofort Hephas Energy Kunden bei der reibungslosen Realisierung ihrer Wasserstoffprojekte mit Hilfe der Enapter-Produkte zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Hephas Energy bietet verschiedene Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien an, darunter Brennstoffzellen, Energiespeicherbatterien und Stromerzeugungssysteme. Insgesamt wurden 20 EL 4.0 an das Unternehmen geliefert. Der Einsatz der Elektrolyseure ist primär für den Bereich Stromspeicherung vorgesehen. Taiwan möchte unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden und investiert daher in den Ausbau regenerativer Energie. Ausgehend von aktuell 5 Prozent (Stand 2020) soll der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix 2025 bei 20 Prozent liegen. Mit den Elektrolyseuren von Enapter kann Hephas neue Projekte zügig umsetzen und so die Transformation aktiv mitgestalten.

Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: „Die starke Nachfrage nach unserem EL 4.0 setzt sich auch im neuen Jahr fort. Kunden weltweit nutzen in immer mehr unterschiedlichen Branchen und Anwendungsfeldern auch unsere hoch skalierbaren Produkte zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Damit treiben wir die Ablösung von fossilen Energieträgern bei vielfältigen Anwendungsgebieten der Wirtschaft rund um den Globus nachhaltig voran. Wir sehen eine weiter anziehende Nachfrage nach dezentralen Wasserstoff-Lösungen, die einfach und schnell in jedem Anwendungsfeld genutzt werden können.“

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0

