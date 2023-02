Original-Research: Element79 Gold Corp (von hanseatic stock publishing UG (ha...

^

Original-Research: Element79 Gold Corp - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Element79 Gold Corp

Unternehmen: Element79 Gold Corp ISIN: CA28619A1012 Anlass der Studie: Basisstudie Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Report (Initial Coverage) zu Element79 Gold Corp. Das kanadische Goldexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, WKN: A3E41D, FSE: 7YS, ISIN: CA28619A1012) verfügt in den USA, Peru und Kanada über eine Reihe von aussichtsreichen Silber- und Goldprojekten. Für das Flaggschiffprojekt in Nevada liegt bereits eine Ressourcenschätzung von signifikanter Größe mit über 3,7 Mio. Unzen AuEq vor. Investmentansatz Element79 Gold besitzt im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada mit dem Flaggschiffprojekt Maverick Springs ein vielversprechendes Silber- und Goldprojekt (mit einem mehrheitlichen Silberanteil). Für das Projekt liegt seit Ende Januar 2022 ein NI 43-101 konformes Ressourcenupdate über 3,71 Mio. Unzen Gold-Äquivalent der Inferred Kategorie vor. Für 2023 sind weitere Explorationstätigkeiten geplant. Im benachbarten Battle Mountain Trend besitzt das Unternehmen ein weiteres Projektportfolio. Im Juni 2022 übernahm Element79 Gold in Peru mit Lucero und Machacala zwei ehemalige Gold- und Silberminen mit hochgradiger Produktionshistorie. In naher Zukunft sollen daraus durch Wiederaufnahme der Produktion Cashflows generiert werden. In Kanada bestehen zwei optionierte Projekte in British Columbia und Ontario, die zusammen mit Battle Mountain Liegenschaften strategische Möglichkeiten für Spin-Outs, Joint Ventures oder Verkäufe bieten. Deutlich spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer mittelfristigen Haltedauer nutzen. ++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses lesen Sie bitte unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/ ++ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26439.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.miningscout.de. Kontakt für Rückfragen hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D 23556 Lübeck Germany info@miningscout.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °