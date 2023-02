EQS-News: CLIQ Digital veröffentlicht Geschäftszahlen 2022

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

CLIQ Digital veröffentlicht Geschäftszahlen 2022



21.02.2023 / 07:30 CET/CEST

CLIQ Digital veröffentlicht Geschäftszahlen 2022 Umsatz stieg um 84 % auf 276 Millionen €

4,47 € Ergebnis je Aktie bei einem Konzernergebnis von 29 Millionen € (+63 %)

Hauptversammlung wird 1,79 € Dividende je Aktie vorgeschlagen (VJ: 1,10 €)

Ausblick 2023: Umsatz von mehr als 345 Millionen € und EBITDA von mehr als 50 Millionen €

Mittelfristige Prognose: Umsatz von über 500 Millionen € bis Ende 2025 DÜSSELDORF, 21. Februar 2023 – Der CLIQ Digital-Konzern veröffentlicht heute seinen geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2022 und stellt seinen Dividendenvorschlag für 2023 vor. Finanzergebnisse Umsatzerlöse: Im 4. Quartal 2022 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 82,8 Millionen € nach 46,8 Millionen € im Vorjahr. Das entspricht einer Wachstumsrate von 77 % gegenüber dem Vorjahr und 8 % gegenüber dem Vorquartal. Das Quartalswachstum ist auf den Anstieg des Umsatzes aus bezahlten Mitgliedschaften für gebündelte Streamingdienste zurückzuführen, der sich mehr als verdoppelt hat und auf 76,2 Millionen € nach 35,2 Millionen € im Vorjahr anstieg. Übersicht: in Millionen € Q4

2022 Q4

2021 Δ GJ

2022 GJ

2021 Δ Gebündelter Content 76,2 35,2 116 % 242,4 107,9 125 % Single-Content 6,6 8,3 -21 % 26,0 31,3 -17 % Werbefinanzierte digitale Marketingdienste 0 3,3 -100 % 7,7 10,7 -28 % Insgesamt 82,8 46,8 77 % 276,1 150,0 84 % Nordamerika 47,2 23,7 99 % 157,9 74,7 111 % Europa 30,2 19,7 53 % 101,6 62,6 62 % Lateinamerika 2,0 0 3,4 0 Übrige 3,3 3,4 -2 % 13,2 12,7 4 % Insgesamt 82,8 46,8 77 % 276,1 150,0 84 % Der Umsatz für das Gesamtjahr 2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 84 % (77 % in lokaler Währung) auf 276,1 Millionen € nach 150,0 Millionen € im Vorjahr, vor allem dank erfolgreicher Online-Werbekampagnen für gebündelte Content-Streamingdienste sowohl in Nordamerika als auch Europa. Marketing : Aufgrund eines höheren Werbevolumens wuchsen im 4. Quartal 2022 die Marketingausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 52 % auf 29,8 Millionen € nach 19,5 Millionen € im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2022 haben sich die Marketingausgaben im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und beliefen sich auf 112,3 Millionen € (VJ: 54,4 Millionen €). Das Marketing-Wachstum ist auf die breiteren Targeting-Optionen der gebündelten Content-Dienste bei Google zurückzuführen. Die zahlreichen Streamingdienste von CLIQ bieten ein Produkt für die fünf beliebtesten Content-Kategorien. Das bedeutet, dass die Marketing-Möglichkeiten und Werbequellen des Konzerns umfassend genutzt werden können. Darüber hinaus war CLIQ in der Lage, global weitere Werbeplattformen, Medienquellen und Auktionen hinzuzufügen, um die Zielgruppen des Konzerns zu finden.

Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Hauptversammlung 2023 in Düsseldorf Donnerstag 6. April 2023 Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern vertreibt an Verbraucher weltweit abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und vertreibt den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2022 164 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 37 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf sowie Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

