Flowers Foods kündigt 82. Quartalsdividende in Folge an

Der amerikanische Bäckereikonzern Flowers Foods Inc. (ISIN: US3434981011, NYSE: FLO) zahlt am 17. März 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,22 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date ist der 3. März 2023. Es ist die 82. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet.

Auf das Jahr gerechnet werden 0,88 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 28,31 US-Dollar (Stand: 17. Februar 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,11 Prozent. Im Mai 2022 wurde die Dividende um 4,8 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Der Konzern mit Firmensitz in Thomasville, im US-Bundesstaat Georgia, gehört zu den größten nationalen Backwarenherstellern in den USA. Flowers Foods betreibt rund 45 Bäckereien und ist zusätzlich im Handel und Food-Service tätig. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,98 Mrd. US-Dollar), wie am 9. Februar 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 48,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 39,32 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,50 Prozent im Minus (Stand: 17. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 5,98 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de