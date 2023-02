HSBC hebt die Dividende an und plant Sonderdividende

Die britische Großbank HSBC Holdings (ISIN: GB0005405286) will eine zweite Zwischendividende in Höhe von 0,23 US-Dollar für das Jahr 2022 ausschütten, wie HSBC am Dienstag mitteilte. Auszahlungstermin ist der 27. April 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 2. März 2023.

Damit liegt die Gesamtdividende für 2022 bei 0,32 US-Dollar (ca. 0,30 Euro), nachdem im Vorjahr noch 0,25 US-Dollar ausgeschüttet wurden. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 6,982 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 4,30 Prozent. HSBC plant die Zahlung einer Sonderdividende über 0,21 US-Dollar, sobald der Verkauf von HSBC Canada abgeschlossen ist. Der Abschluss wird Ende 2023 erwartet. Eine Entscheidung über die Ausschüttung ist somit Anfang 2024 denkbar.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern stieg im Gesamtjahr 2022 um 17 Prozent auf 24 Mrd. US-Dollar, wie am Dienstag weiter berichtet wurde. Unter dem Strich lag der Gewinn nach Steuern bei 16,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 14,69 Mrd. US-Dollar). Der Umsatz auf berichteter Basis kletterte auf 51,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 49,55 Mrd. US-Dollar).

Die Großbank wurde 1865 gegründet und hat über 40 Mio. Kunden weltweit. Es werden knapp 230.000 Mitarbeiter in 64 Ländern beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de