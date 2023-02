EQS-News: Vectron Systems AG: acardo-CEO Christoph Thye in den Vorstand der Vectron Systems AG berufen

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie

Um dies umzusetzen, und um den Vorstand der Vectron Systems AG bei der Expansion in den Bereichen Digitales Marketing und Services zu unterstützen, hat der Vectron-Aufsichtsrat den acardo-Gründer und CEO Christoph Thye (49) als Chief Digital Marketing Officer in den Vorstand des Unternehmens berufen. Mit sofortiger Wirkung wird der Vectron-Vorstand um Thomas Stümmler (Vorsitzender) und Ralf-Peter Simon zusätzlich um das Mandat von Christoph Thye erweitert. Er wird weiterhin parallel die acardo Group AG als CEO führen.



Christoph Thye verfügt als acardo-Gründer über eine langjährige Erfahrung im Couponing-Geschäft und hat sich im Laufe der Jahre ein großes Netzwerk im Bereich Digital Marketing aufgebaut, von dem Vectron beim weiteren Aufbau des Digitalgeschäfts profitieren wird.





Über Vectron Systems AG:

Mit bisher mehr als 250.000 verkauften Kassensystemen zählt die börsengelistete Vectron Systems AG zu den größten europäischen Anbietern von Kassenlösungen. Darauf aufbauend gewinnt der Bereich von in die Kassen integrierten Apps sowie digitalen und cloudbasierten Services in den Branchen Gastronomie und Bäckerei zunehmend an Bedeutung. Das Spektrum der Lösungen reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen über Omni-Channel-Ordering bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting.



Im Handelssegment ist die 100-prozentige Tochtergesellschaft acardo AG einer der führenden Anbieter für Consumer-Activation-Tools, wie Coupons, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps in Deutschland. Diese werden heute in mehr als 30.000 Filialen, bestehend aus Lebensmittelhändlern, Drogerien, Kinos und Apotheken eingesetzt. Dabei bietet acardo den Kunden einen FullService, von der Konzeption, über die technische Umsetzung bis hin zum Coupon-Clearing. Zu den Kunden zählen die größten Unternehmen der jeweiligen Branche, bspw. EDEKA, Müller, Nestlé, Unilever, Kellogg´s, Krombacher, Coca-Cola, PEPSI, Beiersdorf, Hexal, CinemaxX, Cineplex, Universal und Warner Bros.





Kontakt:

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

www.vectron-systems.com



Externer IR-Dienstleister:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 (2983) 90 81 21

Fax: +49 (2983) 90 81 23

