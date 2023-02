EQS-News: EV Digital Invest AG: Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion – nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert

EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien

EV Digital Invest AG: Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion – nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert



24.02.2023 / 08:30 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Erfolgreicher Start der automatisierten Investmentfunktion – nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten voll finanziert

Neue automatisierte Investmentfunktion vereinfacht Anlegern Zugang zu Finanzierungen

Nachhaltiges Logistikprojekt innerhalb weniger Minuten vollfinanziert

Anhaltend hohe Nachfrage nach Immobilienprojekten auf Finanzierungsplattform