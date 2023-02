EQS-News: SAF-HOLLAND engagiert sich für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien und stellt 50.000 Euro für Aufbauhilfe bereit

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SAF-HOLLAND engagiert sich für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien und stellt 50.000 Euro für Aufbauhilfe bereit



SAF-HOLLAND engagiert sich für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien und stellt 50.000 Euro für Aufbauhilfe bereit

Bessenbach (Deutschland), 24. Februar 2023 +++ Der Trailer- und Truckkomponentenhersteller SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND") stellt einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro für Hilfsmaßnahmen und Aufbauhilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zur Verfügung.

Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass die Mittel gezielt und unmittelbar den Menschen vor Ort zugutekommen. Dazu wird SAF-HOLLAND mit einer im Erdbebengebiet entsprechend aufgestellten Hilfsorganisation zusammenarbeiten, die die Betroffenen mit Unterkünften und lebensnotwendigen Gütern versorgt und bei den notwendigen Wiederaufbaumaßnahmen der sozialen Infrastruktur unterstützt.

SAF-HOLLAND CFO Frank Lorenz-Dietz erklärt: „Das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat uns alle tief erschüttert. Die menschliche Tragödie ist kaum in Worte zu fassen. SAF-HOLLAND hat selbst einen Standort im türkischen Düzce, der glücklicherweise nicht von dem Erdbeben direkt betroffen war. Viele unserer lokalen Mitarbeitenden haben sich bereits privat mit Sach- oder Geldspenden engagiert. Darüber hinaus möchten wir auch als Unternehmen einen Beitrag für die Unterstützung der Erdbebenopfer und den Wiederaufbau leisten.“

Kontakt Stephan Haas Head of Investor Relations / Corporate Communications Tel: +49 (0) 6095 301 803 Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations / Corporate Communications Tel: +49 (0) 6095 301 117

ir@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 3.700 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.





