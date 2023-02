MODERNA knickt mächtig ein!

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 147,570 $ (Nasdaq)

Mit Sorgen werden Anleger die derzeitige Kursentwicklung ihrer Moderna-Aktie verfolgen. Die Aktie wird seit Mitte Dezember tendenziell verkauft. Dabei sind in den vergangenen Tagen auch mittelfristig wichtige Unterstützungen gebrochen worden. Zuletzt war dies erst in dieser Woche mit dem Preisbereich um 165 USD der Fall. So wurde nicht nur der laufende Abwärtstrend seit ca. 212 USD bestätigt, sondern gleich auch noch eine Topformation vollendet – und das per Tagesschlusskurs.

Chancenlos sind die Käufer in einer Aktie nie, also auch in Moderna nicht. Angesicht der aktuellen Entwicklung muss man jedoch einige Hürden überwinden, um für eine Verbesserung im Chartbild zu sorgen. Beginnen könnte man mit einer nachhaltigen Rückeroberung von gut 165 USD. Aber selbst das wäre nur der erste Schritt, dem weitere folgen müssten. Bis dahin könnte der Fokus auf der Verkäuferseite liegen, zumal sich nun unterhalb von 163 USD weiteres Abwärtspotenzial eröffnet. Die Kurse könnten in Richtung 137,50 USD und sogar zum großen Support bei ca. 116 USD zurückfallen.

