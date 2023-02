EQS-News: Kapitalmarkttag 2023: BRAIN Biotech AG adressiert Nischenmärkte im Bereich Enzyme und Lebensmittelinhaltsstoffe und strebt hierbei internationale Spitzenposition an

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Kapitalmarkttag 2023: BRAIN Biotech AG adressiert Nischenmärkte im Bereich Enzyme und Lebensmittelinhaltsstoffe und strebt hierbei internationale Spitzenposition an Entwicklung zum erfolgreichen internationalen Marktführer in Nischenmärkten für Enzyme und Lebensmittelinhaltsstoffe als Kern der Wachstumsstrategie

Erhöhte Transparenz durch neue Organisationsstruktur

Inkubator: Akribion Genomics konzentriert sich auf Einsatzmöglichkeiten der Technologie im therapeutischen Bereich

Neue ehrgeizige mittelfristige Konzernziele Zwingenberg, 27. Februar 2023 − BRAIN Biotech AG, führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Biologisierung der Industrie, hat heute im Rahmen des vierten Kapitalmarkttags (Capital Markets Day, CMD) Investoren über seine zukünftige Unternehmensstrategie informiert. Das Unternehmen sieht große Chancen in der Biotransformation der Wirtschaft und sieht sich gut positioniert, um von den starken globalen Nachhaltigkeitsinitiativen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Umwelt zu profitieren. Der Aufbau zum internationalen Marktführer in Nischenmärkten im Bereich Enzyme und Lebensmittelinhaltsstoffe bildet den Kern der zukünftigen Wachstumsstrategie von BRAIN Biotech. Die Enzymaktivitäten der Unternehmensgruppe werden sich auf die Bereiche Lebensmittel, Getränke und Gesundheit konzentrieren. Verwurzelt in der Wissenschaft, bedient BRAIN Biotech die Megatrends hin zu besseren und gesünderen Lebensmitteln, nachhaltiger Industrialisierung, der Minimierung von Schadstoffen in industriellen Prozessen sowie der Gesundheitsförderung. Adriaan Moelker, Vorstandsvorsitzender der BRAIN Biotech AG, sagt: „In den letzten drei Jahren haben wir durch strukturelle Veränderungen in unserem Unternehmensportfolio, durch technologische Ergänzungen, kulturelle Veränderungen und durch Personalmanagement den Boden bereitet. Jetzt haben wir eine solide Basis, um unsere Strategie des profitablen Wachstums – mit dem Ziel, ein internationales Multinischen-Enzym-Unternehmen zu werden – zu verwirklichen. Unsere Enzymexpertise basiert auf außergewöhnlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und erstreckt sich auf das Anwendungs-Knowhow in mehreren Nischenmärkten sowie auf die Fähigkeit, in-house im großen Maßstab zu produzieren. Wir sind für unsere Kunden ein bevorzugter Lösungsanbieter entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Darüber hinaus werden wir erhebliche Geschäftsmöglichkeiten durch unsere Inkubator-Pipeline realisieren. Ich freue mich außerdem mitteilen zu können, dass ich mit dem Aufsichtsrat von BRAIN Biotech vereinbart habe, meinen Vertrag als CEO um weitere drei Jahre zu verlängern. Dies wird mir die Möglichkeit geben, unsere ehrgeizigen strategischen Vorhaben gemeinsam mit dem gesamten Managementteam und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BRAIN-Gruppe umzusetzen.“ Neue Struktur in der Organisation Mit der 6M-Berichterstattung wird BRAIN Biotech auf eine neue Drei-Säulen-Berichtsstruktur umstellen. Dies verschafft den Aktionären eine erhöhte Transparenz und Sichtbarkeit der operativen Entwicklung der Gruppe in den Segmenten BioProducts, BioScience und BioIncubator. Das Segment BioScience umfasst die Aktivitäten für maßgeschneiderte Kundenlösungen in der Auftragsforschung. Das Segment BioProducts bündelt alle produktbezogenen Aktivitäten des Konzerns für die anwendungsbezogene Fermentation und die Formulierung mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Getränke. Dazu gehören auch die großtechnischen Fermentationskapazitäten der Tochtergesellschaft Biocatalysts. Rod Sears Black, derzeit Managing Director von Biocatalysts Ltd., wird als Managing Director auch das gebündelte Segment BioProducts der Gruppe leiten. Der BioIncubator umfasst BRAIN Biotechs wegweisende Forschungsprojekte sowie die Produktpipeline, einschließlich Akribion Genomics. Michael Schneiders, Finanzvorstand der BRAIN Biotech AG, erklärt: „Wir haben in den letzten Monaten hart daran gearbeitet, die Komplexität unserer Konzernstruktur deutlich zu reduzieren. Dies wird dazu beitragen das Synergiepotenzial weiter zu erhöhen und die Kosten zu senken. Unsere neue Berichtsstruktur bietet eine verbesserte Transparenz für alle unsere Stakeholder, gleicht die interne Organisation mit der externen Berichterstattung ab und vereinfacht unsere Equity-Story für neue Investoren. Darüber hinaus schaffen wir mit der neuen Struktur mehr Flexibilität in der Konzernfinanzierung und im Portfoliomanagement. Dies erfolgt Hand in Hand mit unseren ehrgeizigen strategischen und finanziellen Zielen.“ Akribion Genomics: Anwendungsentwicklung über das Kerngeschäft von BRAIN Biotech hinaus Akribion Genomics wird sich zunehmend auf therapeutische Anwendungen konzentrieren, einschließlich Anwendungen in der Onkologie. Die Wirkweise der für diesen Zweck ausgewählten Nukleasen ermöglicht sowohl die gezielte Anreicherung als auch die Abreicherung von Zellen durch selektiven Aufschluss. Das verstärkte Fokussieren von Akribion Genomics auf therapeutische Anwendungen unterstützt die Absicht von BRAIN Biotech, diese proprietäre Genom-Editing-Technologie in eine eigene juristische Einheit auszugliedern. Diese Ausgliederung wird eine bessere Entwicklung von Anwendungen ermöglichen, die über die derzeitigen Kernaktivitäten der BRAIN-Gruppe hinausgehen sowie helfen, zusätzliche Finanzmittel für ein beschleunigtes Wachstum einzuwerben. BRAIN Biotech wird seine sogenannte Gediting-Plattform zum Nutzen der Kunden des Konzerns auch in industriellen Anwendungen weiterhin einsetzen. Neue ehrgeizige, mittelfristige Ziele nach oben korrigiert BRAIN Biotech hat ehrgeizige neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben. Ohne Berücksichtigung der Aktivitäten von Akribion Genomics soll der Konzernumsatz durch starkes organisches Wachstum und ausgewählte Bolt-on-Akquisitionen auf ca. € 100 Mio. verdoppelt werden. Die bereinigte EBITDA-Marge soll 15 % (+/- 5PP) erreichen. Über BRAIN Die BRAIN Biotech AG („BRAIN“) ist ein in Europa führender Spezialist der industriellen Biotechnologie mit dem Fokus auf Ernährung, Gesundheit und Umwelt. Als Technologie- und Lösungsanbieter unterstützt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie mit biobasierten Produkten und Prozessen. Von der Auftragsforschung und -entwicklung mit industriellen Partnern bis hin zur Entwicklung eigener disruptiver Inkubatorprojekte und kundenspezifischer Enzymprodukte: BRAINs breit gefächertes, innovatives Biotech-Know-how und seine agilen Teams sind der Schlüssel zum Erfolg. Die deutsche BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN-Gruppe, die B2B-Spezialprodukte, darunter Enzyme und bioaktive Naturstoffe, vertreibt. Die BRAIN-Gruppe verfügt über eigene Fermentations- bzw. Produktionsstätten in Kontinentaleuropa, Großbritannien und in den USA, die mit dem zugehörigen biotechnologischen Produktions-Knowhow die Wertschöpfungskette innerhalb der Gruppe vervollständigen. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich die BRAIN Biotech AG verpflichtet, ihre Strategien und Aktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und gemeinsame gesellschaftliche Ziele aktiv zu fördern. Unsere Produkte und Dienstleistungen zielen auf mindestens fünf der UN-SDGs direkt ab. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Kontakt Investor Relations

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com

