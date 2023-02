EQS-News: Mitglieder des technischen und wissenschaftlichen Teams von Izotropic setzen sich für die Kommerzialisierung der Brust-CT-Technologie ein

EQS-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Mitglieder des technischen und wissenschaftlichen Teams von Izotropic setzen sich für die Kommerzialisierung der Brust-CT-Technologie ein



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 27. Februar 2023) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das die dedizierte Brust-CT-Bildgebungsplattform (Computertomographie) IzoView für eine präzisere Erkennung und Diagnose von Brustkrebs vermarktet, veröffentlicht erstmalig Erklärungen von wichtigen ausgewählten Mitgliedern seiner technischen und wissenschaftlichen Teams, die sich für die Kommerzialisierung der Brust-CT-Technologie einsetzen und ihre klinischen Fähigkeiten hervorheben. Dr. John M. Boone, Ph.D., ist der Begründer der Brust-CT-Technologie am UC Davis Medical Center, von dem aus Izotropic die exklusiven globalen Technologierechte zur Entwicklung von IzoView lizenziert hat. Mit einem ersten Zuschuss der National Institutes of Health für eine Machbarkeitsstudie und einer anschließenden Zuschussfinanzierung in Höhe von etwa 20 Millionen US-Dollar wurden nach und nach vier Brust-CT-Forschungsscanner gebaut und in klinischen Studien im The Boone Lab an der UC Davis getestet: "Wir haben umfangreiche Studien zu Mammographie, Tomosynthese und Brust-CT durchgeführt … Als wir uns die Daten ansahen, war klar, dass eine kontrastverstärkte Brust-CT praktisch alle anderen diagnostischen Untersuchungen ersetzen kann, einschließlich Mammographie, Tomosynthese, Ultraschall und sogar MRT." - Dr. John M. Boone Dr. med. Shadi Shakeri, FSBI, ist eine im Rahmen eines Fellowship-Programms ausgebildete Radiologin, die auf Brustbildgebung wie digitale Mammographie, Tomosynthese, Brust-Computertomographie, Ultraschall und Magnetresonanztomographie spezialisiert ist. Dr. Shakeri ist seit 2017 an der UC Davis für die klinischen Aspekte der klinischen Brust-CT-Studien verantwortlich. Ihre Arbeit umfasste das Design klinischer Studien, die Rekrutierung, Gespräche mit Patient*innen sowie Sichtung und Bewertung von Brust-CT-Bildern. Sie ist eine einzigartige Autorität in Bezug auf die Fähigkeiten und die Aussagekraft von Brust-CT-Technologie. "Als wir erstmals Kontrastmittel mit dem Brust-CT verwendeten, waren die erzeugten Daten und Bilder einfach umwerfend ... es war gar kein Vergleich zur Mammographie … Ich konnte tatsächlich Krebsgeschwüre im Zentimeterbereich erkennen, walnussgroße Geschwüre, die man mit einer traditionellen Mammographie oder Tomosynthese völlig übersehen hätte." Macht man bei derselben Patientin mit demselben walnussgroßen Krebsgeschwür ein Brust-CT mit Kontrastmittel, leuchtet das Geschwür auf wie eine Glühbirne. Man kann es von der anderen Seite des Zimmers aus sehen. Es ist völlig klar, dass da etwas ist, das weiterverfolgt und biopsiert werden muss, damit die Patientin ihren Behandlungspfad weiterverfolgen und behandelt werden kann." - Dr. Shadi Shakeri. Dr. Craig Abbey, Ph.D., ist professioneller Forscher an der University of California, Santa Barbara. Seine Forschungsinteressen sind die Modellierung von Strategien für visuelle Aufgaben durch menschliche Betrachter bei Bildrauschen und anderen Beeinträchtigungen sowie die Leistungsbewertung von medizinischen Bildgebungsgeräten und -bildern bei diagnostischen und quantitativen Aufgaben. Als führender Forscher auf seinem Gebiet war Dr. Abbey als wissenschaftlicher Gutachter für die FDA tätig, wo er als unabhängiges Mitglied von Prüfgremien die Befundungsstudien bewertete, die Unternehmen zur FDA-Zulassung von medizinischen Bildgebungsgeräten vorlegten. Insbesondere war Dr. Abbey Mitglied des unabhängigen Prüfgremiums für die Zulassung der digitalen Brust-Tomosynthese von Hologic und des automatisierten Brust-Ultraschallsystems (ABUS) von U-System. Dr. Abbey hat in enger Zusammenarbeit mit Izotropic dessen anstehende klinische Studie für die US-Marktzulassung als Diagnosegerät gestaltet: "Medizinische Bildgebungsgeräte durchlaufen bei der FDA ein spezielles Verfahren … Ein Bildgebungsgerät ist nur so gut wie sein Nutzen für die radiologische Entscheidungsfindung. Um von der FDA zugelassen zu werden, ist also nachzuweisen, dass das vorgelegte Bildgebungsgerät die diagnostische Genauigkeit von Radiolog*innen verbessert. Ich setze große Hoffnungen in das Brust-CT-Gerät, und ich glaube, es wird großen Nutzen bringen und den damit untersuchten Frauen eine große Hilfe sein. Aber das Schöne an diesen Studien ist ja, dass meine persönlichen Hoffnungen und Träume völlig irrelevant sind. Die Studie wird den Nachweis erbringen oder auch nicht." - Dr. Craig Abbey. Klicken Sie hier für die vollständige Erklärungen von Dr. Boone, Dr. Shakeri, Dr. Abbey und mehr. Im Namen des Vorstands Investor Relations:

E-Mail: info@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1 Medienanfragen:

Frau Jaclyn Thast

E-Mail: jaclyn@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 3 Über die Izotropic Corporation Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView für eine genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patientinnen und Anbietern schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. In klinischen Folgestudien wird Izotropic Plattformanwendungen validieren, einschließlich radiologisches Brustscreening, Behandlungsplanung und -überwachung in der chirurgischen Onkologie und Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen und Rekonstruktionschirurgie. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken, einschließlich in Bezug auf Kapitalbedarf, und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. IzoView ist noch nicht zum Verkauf freigegeben. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/156421 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/156421

