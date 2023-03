8,7 % Dividendenrendite? Im Moment „sicher“ bei Dividendenaktie Innovative Industrial Properties!

Jeder Einkommensinvestor weiß: 8,7 % Dividendenrendite haben immer ihren Preis und häufig ist das die Sicherheit. Bei der Dividendenaktie Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) sorgen sich Investoren derzeit um eine mögliche Krise im Cannabis-Markt und um die Schwierigkeiten einiger Mieter im Portfolio. Keine Frage: Das Thema sollte man definitiv ernst nehmen.

Das Management von Innovative Industrial Properties hat jetzt jedenfalls neue Quartalszahlen präsentiert, die zeigen: Die Dividende ist noch sicher. Aber die große Frage ist und bleibt für viele Einkommensinvestoren, ob das wohl dauerhaft so ist.

Innovative Industrial Properties: Sind 8,7 % Dividendenrendite sicher?

Wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, so erkennen wir: Innovative Industrial Properties hat Funds from Operations in Höhe von 1,92 US-Dollar selbst auf verwässerter Basis ausgewiesen. Normalisiert hingegen lag der Wert bei 1,95 US-Dollar, bereinigt bei 2,12 US-Dollar. Für eine Quartalsdividende in Höhe von 1,80 US-Dollar je Aktie sind das ausreichende Ergebnisse.

Das Kernproblem ist: Mit einem Ausschüttungsverhältnis von 93,7 % und 84,9 % (bereinigt) ist nicht so viel Spielraum vorhanden, um die 8,7 % Dividendenrendite aufrechtzuerhalten. Wir sehen, dass auch dieses Quartalszahlenwerk von den möglichen Mietschwierigkeiten betroffen ist. Im Quartalszahlenwerk steht zum Beispiel beim bisherigen Wasserstand zum Jahr 2023, dass man bislang rund 92 % der Mieterlöse eingesammelt hat.

Aber es gibt auch Besserung, die in Sicht ist. Bei Innovative Industrial Properties könnte Kings Garden einen Merger anstoßen. Zudem hat der Cannabis-REIT auch Fortschritte gemacht, was die Neustrukturierung des eigenen Portfolios angeht. Ein Verkauf von Immobilien in Höhe von 16,2 Mio. US-Dollar ist in den ersten zwei Monaten über die Bühne gebracht worden.

Trotzdem bleibt das große Fragezeichen: Kann Innovative Industrial Properties die Dividende konstant halten? Sind weitere Mieter gefährdet, was einen möglichen Ausfall angeht? Die Bestandsaufnahme lässt Spielraum für viele denkbare Szenarien offen. Wobei wir trotzdem im Moment festhalten müssen: Die Dividende ist im vierten Quartal rein formal sicher gewesen.

Der Blick in die Zukunft

Positiv ist, dass die Verschuldung von Innovative Industrial Properties wirklich sehr moderat ist. Das hilft, um zumindest bilanziell keinen größeren Druck zu haben. Gleichzeitig ist das Management offensichtlich bestrebt, Besserungen zu kreieren. Egal ob es sich um Verkäufe, Restrukturierungen der Mieter oder anderen Baustellen handelt. Solange die Leerstandsquote und die Mieteinnahmen nicht weiter sinken, könnte das operative Fundament stabil bleiben.

Doch selbst falls nicht, können sich risikobewusste Investoren fragen: Was passiert, wenn Innovative Industrial Properties die Dividende je Aktie um 50 % oder so kürzen sollte? Es gäbe weiterhin über 4 % Dividendenrendite und ein Ausschüttungsverhältnis von stabilen unter 50 %. Schlecht sähe das für mein Bauchgefühl nicht aus, doch ist ein solcher Fall nicht einmal geplant.

Innovative Industrial Properties wird vermutlich in den nächsten Jahren kaum ein defensiver REIT wie Realty Income sein. Muss er aber auch nicht. Wenn das Management einen guten Weg aus der Krise findet, notfalls auch mit einer Dividendenkürzung Sicherheit und Klarheit verschafft und sich in den Jahren danach wieder auf Wachstum konzentriert, so kann die Investitionsthese intakt sein. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht mit Sicherheit weiß, ob die 8,7 % Dividendenrendite dauerhaft Bestand haben.

