DAX weiter im Achterbahnmodus

Der Deutsche Aktienindex DAX verfolgt weiterhin seine sehr volatile Seitwärtsbewegung bestehend seit Anfang Februar und lässt mit Signalen weiter auf sich warten. Ohne eine nachhaltige Auflösung dieser Spanne könnte trotz zunehmender Volatilität dieses Bild auf Sicht der nächsten Wochen weiter fortgesetzt werden.

Ein Stück weit hat der DAX seine Spanne bereits ausgedehnt, bei den stark steigenden Renditen auf dem Anleihemarkt und mutmaßlich weiter steigenden Zinsen könnte sich ein derartiges Szenario durchaus dauerhaft einstellen.

Die Aktienmärkte werden nicht zwangsläufig einbrechen müssen, dürften aber auch keine größeren Signale hervorbringen. Auf der Unterseite wäre ein Rücklauf auf 14.818 Punkte mit einem Kursrutsch unter 15.150 Punkte verbunden, eine Auflösung der Spanne auf der Oberseite könnte dagegen Aufwärtspotenzial an 15.736 bzw. 15.947 Punkte öffnen.

Wie gewohnt stehen am Anfang eines jeden Monats Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe bzw. Dienstleistungssektor auf der Agenda, den Anfang hat China in der Nacht zum Mittwoch gemacht. Deutschlands Erwerbstätigenzahl per Februar folgt um 8:00 Uhr, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Um 14:00 Uhr wird die Vorabschätzung der Verbraucherpreise per Februar Deutschlands bekannt gegeben, am späten Nachmittag werden die USA noch einmal Einkaufsmanagerindizes nachlegen.