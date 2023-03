EQS-CMS: PATRIZIA SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: PATRIZIA SE / Aktienrückkauf - Abschlussmeldung

PATRIZIA SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.03.2023 / 12:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Abschluss des verlängerten Aktienrückkaufprogramms 2022 PATRIZIA SE Fuggerstraße 26, 86150 Augsburg Augsburg, den 1. März 2023 Das verlängerte Aktienrückkaufprogramm 2022 der PATRIZIA SE ist abgeschlossen. Die PATRIZIA AG (nunmehr PATRIZIA SE) hatte am 15. Dezember 2021 beschlossen, vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000PAT1AG3) bis zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten) von maximal 50 Mio. EUR über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem im Sinne von § 2 Abs. 6 Börsengesetz zu erwerben ("Aktienrückkaufprogramm 2022"). Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms wurde mit Ad-hoc-Mitteilung am 15. Dezember 2021 sowie Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 am 15. Dezember 2021 mitgeteilt. Im Dezember 2022 hatte der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE die Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms 2022 beschlossen, unter der die Gesellschaft im Zeitraum bis längstens 19. Juni 2023 weiter eigene Aktien im Rahmen des fortgesetzten Aktienrückkaufprogramm 2022 bis zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Nebenkosten) von maximal 50 Mio. EUR über die Börse erwerben konnte. Die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms wurde mit Ad-hoc-Mitteilung vom 15. Dezember 2022 sowie Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 vom 22. Dezember 2022 mitgeteilt. Das Aktienrückkaufprogramm sowie die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms wurde auf der Grundlage der von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. Juni 2018 erteilten Ermächtigungen durchgeführt. Im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis einschließlich 28. Februar 2023 hat die PATRIZIA SE eine Anzahl von 4.162.494 Aktien mit einem Gesamtkaufpreis von 50,0 Mio. EUR (ohne Nebenkosten) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 erworben. Das verlängerte Aktienrückkaufprogramm 2022 ist damit abgeschlossen und beendet. Die insgesamt 4.162.494 Aktien wurden wie folgt erworben: Rückkaufzeitraum Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 1. Januar 2022 bis

28. Februar 2023 4.162.494 12,0120 49.999.992,77 Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis einschließlich 28. Februar 2023 erworbenen Aktien entspricht ca. 4,5% des Grundkapitals. Der Rückkauf erfolgte nach Maßgabe der Artikel 5, 14 und 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die auf Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen anwendbaren Bedingungen (nachfolgend: EU-VO 2016/1052), mit Ausnahme von Artikel 2 Abs. 1a) der EU-VO 2016/1052. Der Aktienrückkauf erfolgte im Auftrag und für Rechnung der PATRIZIA SE durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts . Das Kreditinstitut traf seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der PATRIZIA SE entsprechend Artikel 4 Abs. 2b) der EU-VO 2016/1052 unabhängig und unbeeinflusst von der PATRIZIA SE. Die PATRIZIA SE nahm insoweit keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Kreditinstituts. Das von der PATRIZIA SE im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beauftragte Kreditinstitut hielt die Handelsbedingungen des Artikels 3 der EU-VO 2016/1052 und die enthaltenen Vorgaben des Aktienrückkaufprogramms ein. Die erworbenen Aktien konnten und können zu allen von der Hauptversammlung am 20. Juni 2018 genehmigten Zwecken verwendet werden, insbesondere auch als (Teil-)Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen. Die Geschäfte sind in detaillierter Form sowie in aggregierter Form bekanntgegeben worden und auf der Website des Unternehmens (www.patrizia.ag) unter der Rubrik „Aktionäre/Aktie/Aktienrückkaufprogramme“ veröffentlicht. Sie werden dort mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben. Kontakt:

Martin Praum

Head of Investor Relations & Group Reporting

T +49 69 643505-1114

investor.relations@patrizia.ag

01.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com