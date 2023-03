ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 90 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der Luxusstrategie der Stuttgarter hänge die Bewertung der Aktie im üblichen Bereich für Premium-Autobauer fest, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Strategie mache aber Fortschritte, die Elektrifizierungs- und Softwarepläne seien vernünftig, und es stehe eine Vielzahl gewinnträchtiger neuer Modelle in den Startlöchern. Das mache aus Mercedes-Benz zwar nicht Ferrari. Doch es gebe den Investoren Grund zum Vertrauen auf die Fähigkeit des Unternehmens, dem Gegenwind im Elektrobereich zu trotzen und den Margenausblick um die 15 Prozent herum zu behaupten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 05:01 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------