EQS-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Prognose für das laufende Jahr

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Hapag-Lloyd veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Prognose für das laufende Jahr



02.03.2023 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hapag-Lloyd veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Prognose für das laufende Jahr Außergewöhnlich starkes Konzernergebnis im 175. Jubiläumsjahr

63 Euro Dividendenvorschlag je Aktie

Ausblick: graduelle Normalisierung der Ergebnisse erwartet Hapag-Lloyd hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 – dem Jahr seines 175. Jubiläums – veröffentlicht. Demzufolge konnte das EBITDA auf 20,5 Milliarden US-Dollar (19,4 Milliarden Euro) gesteigert werden. Das EBIT wuchs auf 18,5 Milliarden US-Dollar (17,5 Milliarden Euro) und das Konzernergebnis verbesserte sich auf 18 Milliarden US-Dollar (17 Milliarden Euro). „Wir blicken insgesamt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 mit außergewöhnlich starken Ergebnissen zurück. Dadurch konnten wir unsere finanzielle Widerstandsfähigkeit und Vermögensstruktur nochmals stärken. Außerdem haben wir die Servicequalität für unsere Kunden verbessert und in Terminals und Infrastruktur sowie in die Effizienz unserer Flotte investiert. Allerdings sind die Kosten, unter anderem für Treibstoff, Charterschiffe oder Containerhandling, deutlich gestiegen“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG. Die Umsätze erhöhten sich auf 36,4 Milliarden US-Dollar (34,5 Milliarden Euro), insbesondere durch einen Anstieg der durchschnittlichen Frachtrate auf 2.863 USD/TEU (2021: 2.003 USD/TEU). Zum Ende des Jahres ist die Frachtrate allerdings aufgrund nachlassender Staus in den Häfen und einer geringeren Nachfrage bereits deutlich gesunken. Die Transportmenge bewegte sich aufgrund der weiterhin angespannten Lieferketten mit 11,8 Millionen TEU auf dem Niveau des Vorjahres (2021: 11,9 Millionen TEU). Gleichzeitig machte sich die hohe Inflation deutlich in den Stückkosten bemerkbar. Die Transportaufwendungen stiegen um 18,5 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar (13,7 Milliarden Euro). Aufgrund des außergewöhnlich starken Konzernergebnisses ist das Eigenkapital auf 28 Milliarden Euro angewachsen und die Eigenkapitalquote auf über 70 Prozent gestiegen. Deshalb haben Vorstand und Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG beschlossen, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 63 Euro pro Aktie vorzuschlagen – dies entspricht insgesamt einer Ausschüttung von 11,1 Milliarden Euro. Ausblickend erwartet Hapag-Lloyd für das laufende Geschäftsjahr 2023, dass sich die Ergebnisse graduell normalisieren werden. Das EBITDA wird in einer Bandbreite von 4,3 bis 6,5 Milliarden US-Dollar (4 bis 6 Milliarden Euro) und das EBIT in einer Bandbreite von 2,1 bis 4,3 Milliarden US-Dollar (2 bis 4 Milliarden Euro) erwartet. Angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und weiterer geopolitischer Konflikte sowie der Auswirkungen der hohen Inflation ist die Prognose jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. „Wir sind ordentlich in das laufende Geschäftsjahr gestartet, aber die Konjunktur hat sich abgekühlt und ein deutlicher Ergebnisrückgang bleibt unausweichlich. Deshalb werden wir weiterhin flexibel am Markt agieren und unsere Kosten fest im Blick behalten. Außerdem arbeiten wir sehr intensiv an unserem strategischen Kurs bis zum Jahr 2030. Qualität und Nachhaltigkeit werden weiterhin höchste Priorität für uns haben ebenso wie die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden“, so Rolf Habben Jansen. Die vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 inklusive der Erläuterungen zu den Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie als Download im digitalen Geschäftsbericht: https://hlag-2022.corporate-report.net KENNZAHLEN (USD)* Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 2022 versus

2021 Transportmenge (TTEU) 2.857 2.892 11.843 11.872 -29 Frachtrate (USD/TEU) 2.625 2.577 2.863 2.003 860 Umsatz (Mio. USD) 7.962 8.411 36.401 26.356 10.045 EBITDA (Mio. USD) 3.825 4.679 20.474 12.842 7.632 EBIT (Mio. USD) 3.324 4.173 18.467 11.111 7.356 EBITDA-Marge 48% 55,6% 56,2% 48,7% 7,5 Ppt EBIT-Marge 41,8% 49,6% 50,7% 42,2% 8,6 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 3.295 4.095 17.959 10.750 7.209 KENNZAHLEN (EUR)* Q4 2022 Q4 2021 2022 2021 2022 versus

2021 Umsatz (Mio. EUR) 7.831 7.275 34.543 22.274 12.269 EBITDA (Mio. EUR) 3.791 4.030 19.429 10.853 8.576 EBIT (Mio. EUR) 3.301 3.591 17.525 9.390 8.135 Konzernergebnis (Mio. EUR) 3.269 3.523 17.043 9.085 7.958 Durchschnittskurs USD/EUR n.a. n.a. 1,05 1,18 -0,13 Stichtagskurs zum Periodenende USD/EUR n.a. n.a. 1,07 1,13 -0,06 * In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 251 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit 14.200 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit mehr als 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 119 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126 Kontakt:Heiko HoffmannSenior Director Investor RelationsHapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgTelefon +49 40 3001-2896Fax +49 40 3001-72896Mobil +49 172 875-2126

02.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com