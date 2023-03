IRW-News: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies Inc. reicht Geschäftsbericht für 2. Quartal von Geschäftsjahr 2023 ein und gibt Rekordumsatz von 12,6 Mio. $ für Kalenderjahr 2023 bekannt

IRW-PRESS: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies Inc. reicht Geschäftsbericht für 2. Quartal von Geschäftsjahr 2023 ein und gibt Rekordumsatz von 12,6 Mio. $ für Kalenderjahr 2023 bekannt

HAMILTON, ON, 2. März 2023 / IRW-Press / Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTCQB:RQHTF) (Reliq oder das Unternehmen), ein schnell wachsendes globales Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zu virtueller Gesundheitsfürsorge für den Multi-Milliarden-Markt der Gesundheitspflege spezialisiert, gab heute den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss (Abschluss) und den Lagebericht (Managements Discussion and Analysis, MD&A) für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Quartal (2. Quartal des Geschäftsjahres 2023) bekannt. Diese Dokumente sind jetzt im Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) erhältlich.

Wir haben nun unseren Geschäftsbericht für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 eingereicht, sagte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies Inc. Das Unternehmen verzeichnete Rekordumsätze von 4.118.524 $ für die drei Monate zum 31. Dezember 2022 bzw. von 12.683.030 $ für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2022. Der prozentuelle Anteil der Bereiche Software und Dienstleistungen am Gesamtumsatz steigt weiter - um über 229 % auf 1.727.817 $ gegenüber den drei Monaten zum 31. Dezember 2021 (524.547 $). Dies entspricht der vorangegangenen Prognose des Unternehmens, wonach auf die margenstarken Bereiche Software und Dienstleistungen im Jahr 2023 und darüber hinaus der Großteil seines Umsatzes entfallen wird. Wie in unserem letzten Webinar im Januar 2023 erörtert, hat das Unternehmen die Beschleunigung des Inkassos und die Verkürzung der Adhärenzzeit von Patienten priorisiert. In den vergangenen zwei Monaten hat das Unternehmen bei beiden Initiativen beträchtliche Fortschritte verzeichnet und geht davon aus, dass es bis zum Ende des Geschäftsjahres (30. Juni 2023) die Außenstände ausgleichen und die Verwaltung der Adhärenz für alle neuen und bestehenden Kunden übernehmen wird.

Das Unternehmen freut sich außerdem, die folgenden aktuellen Unternehmensinformationen bekannt geben zu können.

1. Höhepunkte von vorläufigem Geschäftsbericht für 2. Quartal von Geschäftsjahr 2023

In den drei Monaten zum 31. Dezember 2022 und danach hat das Unternehmen

- die Umsätze für die drei Monate zum 31. Dezember 2022 um über 90 % auf 4.118.524 $ gegenüber den drei Monaten zum 31. Dezember 2021 (2.140.124 $) gesteigert;

- den Umsatz in den Bereichen Software und Dienstleistungen auf 1.727.817 $ gegenüber den drei Monaten zum 31. Dezember 2021 (524.547 $) mehr als verdreifacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Großteil seines Umsatzes in Zukunft aus den Bereichen Software und Dienstleistungen und nicht aus Hardwareverkäufen stammen wird;

- die Bruttogewinne in den drei Monaten zum 30. September 2022 um 121 % auf 2.561.929 $ (31. Dezember 2021: 1.159.024 $) gesteigert. Die Bruttomargen für diesen Zeitraum beliefen sich auf 62 %, was auf eine vorübergehende Steigerung der Gerätekosten zurückzuführen ist, die jedoch in weiterer Folge behoben wurde, da das Unternehmen neue Gerätelieferanten aufgenommen hat. Es ist davon auszugehen, dass die Bruttomargen im Kalenderjahr 2023 75 % erreichen werden, zumal die Gerätekosten zurückgehen und der prozentuelle Anteil der margenstärkeren Bereiche Software und Dienstleistungen am Gesamtumsatz des Unternehmens gegenüber dem Bereich Hardware steigt.

- Der Verlust für diesen Zeitraum ist um 97 % auf 71.254 $ (Verlust) für die drei Monate zum 31. Dezember 2022 gegenüber 2.155.111 $ (Verlust) für die drei Monate zum 31. Dezember 2021 zurückgegangen.

- Nach der Bereinigung um unbare Aufwendungen, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, Wertverluste und Wertsteigerungen sowie einmalige, nicht wiederkehrende Aufwendungen, einschließlich Entwicklungskosten in Zusammenhang mit der Einführung des FHIR-Standards, belief sich das bereinigte EBITDA (Gewinn) des Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 723.339 $ - eine Steigerung von 1.405 % gegenüber dem Vergleichszeitraum (bereinigtes EBITDA (Gewinn) im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022: 48.062 $).

- Das Unternehmen ist auf den SNF- (Skilled Nursing Facility)-Markt expandiert und hat somit seinen gesamten adressierbaren Markt beträchtlich vergrößert. In den USA gibt es über 15.000 SNFs und über 1,5 Millionen Medicare-Patienten wurden im Jahr 2021 in einer SNF betreut (www.cms.gov).

o Unterzeichnung eines Vertrags mit einem Netzwerk von Skilled Nursing Facilities in Florida hinsichtlich der Nutzung seiner iUGO Care-Plattform in 189 Einrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass durch den Vertrag ab 2023 jedes Jahr über 206.000 Patienten in die Plattform aufgenommen werden.

o Unterzeichnung eines Vertrags mit einem Netzwerk von Skilled Nursing Facilities in Kalifornien hinsichtlich der Nutzung seiner iUGO Care-Plattform in 15 Einrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass durch den Vertrag ab 2023 jedes Jahr über 12.000 Patienten in die Plattform aufgenommen werden.

2. Anmerkungen zur Adhärenzzeit

- Im Kalenderjahr 2022 ermöglichte das Unternehmen seinen Kunden, die Patientenadhärenz selbst zu verwalten, da sie nach eigenen Angaben über die notwendigen Ressourcen und das Know-how verfügten, um diese Aufgabe zu übernehmen. Dies führte zu Verzögerungen bei der Rechnungsstellung, da Reliq seinen Kunden nur dann verrechenbare Leistungen erbringen kann, wenn die Patienten adhärent sind (d. h. an mindestens 16 Tagen im Monat ihre Werte erfassen).

- Das Unternehmen hat schlüssig nachgewiesen, dass die Adhärenz wesentlich schneller erreicht wird, wenn der Prozess von Reliq anstelle der Kunden verwaltet wird. Infolgedessen hat das Unternehmen die folgenden Änderungen an seinem Geschäftsmodell vorgenommen:

o Ab 1. Januar 2023 wird in allen neuen Verträgen festgelegt, dass die Kunden Reliq ermächtigen müssen, die Patienten zu kontaktieren, um die Adhärenz zu gewährleisten. Die Account Manager arbeiten mit bestehenden Kunden zusammen, um ähnliche Genehmigungen zu erhalten.

o Die iUGO Care-Plattform wurde aktualisiert, um Care Manager rechtzeitig darauf hinzuweisen, wenn bei einem Patienten das Risiko besteht, dass er in einem bestimmten Monat nicht adhärent ist.

o Reliq nutzt seine Interactive Voice Recognition- (IVR)-Technologie, um Patienten, die nicht adhärent sind, täglich daran zu erinnern.

o Die Care Manager von Reliq rufen Patienten an, die zusätzliche Unterstützung hinsichtlich der Adhärenz benötigen.

3. Anmerkungen zu den Außenständen

- In den Kalenderjahren 2021 und 2022 war das Unternehmen überaus kulant gegenüber den Kunden und gewährte flexible Zahlungsbedingungen als Reaktion auf die Herausforderungen, denen sie ausgesetzt waren (COVID, allgemeine Marktbedingungen usw.), um sein Vertrauen zu beweisen und einen Ruf als vertrauenswürdiger Partner auf dem Gesundheitsmarkt zu erlangen. Dies führte zu längeren Inkassozeiten, war jedoch für den langfristigen Erfolg des Unternehmens von grundlegender Bedeutung.

- Ab 1. Januar 2023 wurden alle Account Manager von Reliq angewiesen, dem Inkasso höchste Priorität einzuräumen. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Außenstände bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 (30. Juni 2023) ausgeglichen werden.

- Bislang wurde der Großteil der Einnahmen des Unternehmens durch den Verkauf von Geräten erzielt. Nach dem 1. Juli 2021 sind alle Gerätekäufe mit einem Abonnement für Software und Dienstleistungen verbunden und daher ein direkter Frühindikator für zukünftige Software- und Dienstleistungseinnahmen. Den Kunden werden beim Kauf von Hardware 12- oder 24-monatige Zahlungspläne angeboten. Das Unternehmen berechnet einen höheren Preis für Geräte, die über Zahlungspläne bezahlt werden, und erzielt daher eine höhere Gewinnspanne für diese Geräte. Da die Hardwareeinnahmen auf monatlicher Basis über einen 12- oder 24-monatigen Zeitraum gemäß dem Zahlungsplan eingezogen werden, steigen die Forderungen des Unternehmens mit zunehmendem Geräteabsatz weiter an. Dies entspricht den Erwartungen und ist kein Anzeichen dafür, dass die Forderungen Gefahr laufen, nicht eingezogen zu werden. In dem Maße, wie der Anteil der Software- und Dienstleistungserlöse des Unternehmens am Gesamtumsatz steigt, werden die ausstehenden Forderungen im Verhältnis zum Gesamtumsatz sinken.

- Beachten Sie, dass die Einnahmen aus Hardwareverkäufen (entsprechend dem Gesamtkaufpreis der Geräte) verbucht werden, wenn der Kunde die Hardware in Empfang nimmt. Die Einnahmen aus der Hardware werden dann monatlich gemäß dem Zahlungsplan für den Kauf der Hardware verbucht. Software- und Dienstleistungserlöse werden monatlich für die in dem betreffenden Monat gelieferte Software und Dienstleistungen verbucht und monatlich in Übereinstimmung mit den Standard-Netto-60-Tage-Zahlungsbedingungen des Unternehmens eingezogen.

4. Termine für bevorstehende Webinare

Der vierteljährliche Geschäftsbericht des Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 (zum 31. März 2023) muss bis 30. Mai 2023 eingereicht werden. Das Webinar zur Erörterung des Geschäftsberichts wird am oder vor dem 31. Mai 2023 stattfinden. Das Unternehmen wird am 12. April 2023 ein weiteres Webinar abhalten, um ein vorläufiges Update hinsichtlich der Fortschritte in wesentlichen Bereichen bereitzustellen.

Über Reliq Health

Reliq Health Technologies ist ein wachstumsstarkes global tätiges Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung im mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Die von Reliq entwickelte leistungsfähige iUGO Care-Plattform unterstützt bei der Koordinierung von Versorgungsleistungen und bei der bürgernahen virtuellen Gesundheitsversorgung. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der Börse TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT, am OTC-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der WKN A2AJTB gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Dr. Lisa Crossley

CEO & Director

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Kontaktadresse des Unternehmens

Anlegerservice: ir@reliqhealth.com

Kontakt für Anleger in den USA

Lytham Partners, LLC

Ben Shamsian

New York | Phoenix

646-829-9701

shamsian@lythampartners.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) Aussagen hinsichtlich zukünftiger Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten bezüglich zukünftiger Leistungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, die dazu führen könnten, dass sich zukünftige Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten (beschränken sich jedoch nicht auf) Aussagen hinsichtlich kommerzieller Betriebe, einschließlich der technologischen Entwicklung, prognostizierter Umsätze, prognostizierter Marktgrößen und anderer Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren.

Reliq Health Technologies Inc. (das Unternehmen) ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich unter anderem auf technologische Entwicklungen und Marktaktivitäten, auf die vergangenen Erfahrungen des Unternehmens mit technologischen Entwicklungen sowie auf unversicherte Risiken beziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden.

Quelle: Reliq Health Technologies Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69504

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69504&tr=1

