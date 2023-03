PLUG POWER - Die Prognosenbrecher geben neue Prognosen aus

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 14,210 $ (Nasdaq)

Es ist sehr hilfreich, dass unser Archiv auf stock3 nichts vergisst. So kann man das ganze Debakel des Geschäftsjahres 2022 bei Plug Power noch einmal wunderbar rekapitulieren. Die usprüngliche Jahresprognose, die das Management ausgegeben hatte, lautete auf einen Jahresumsatz zwischen 900 und 925 Mio. USD. Diese musste das Management im Oktober 2022 um 5 bis 10 % senken. Im November war für mich bereits klar, dass diese Prognose nicht erreicht werden wird. Doch die Verantwortlichen hielten daran fest, um sich im Zuge einer Präsentation im Januar und ohne begleitende Pressemitteilung doch einzugestehen, dass es wohl nur für einen Umsatz von 725 Mio. bis 750 Mio. reichen wird. Seit gestern wissen wir: Nicht einmal diese Prognose hat Plug Power eingehalten.

Viertes Quartal enttäuscht auf ganzer Linie

Im vierten Quartal kam Plug Power auf einen Umsatz von 220,7 Mio. USD. Analysten hatten 281,2 Mio. USD erwartet. Auf Gesamtjahressicht kam Plug Power auf Erlöse von 701 Mio. USD. Bei 701 Mio. Umsatz kam der Brennstoffzellenspezialist auf einen operativen Verlust von 680 Mio. USD. Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,25 USD.

Noch extremer fällt der Blick in die Bilanz aus. Der Cashbestand schrumpfte von Dezember 2021 auf Dezember 2022 um 1,8 Mrd. USD auf 0,69 Mrd. USD. Zumindest der Posten der schnell veräußerbaren Wertpapiere hat von 1,24 Mrd. USD auf 1,33 Mrd. USD leicht zugelegt. Dennoch ist klar: Bei diesem Cashburn könnte den Anlegern bereits 2023 die nächste Aktienverwässerung drohen.

Das Management bleibt bei den großen Versprechungen

Wer nun denkt, das Management hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und gibt in Zukunft eher konservative Prognosen aus, sieht sich eines Besseren belehrt. Nein, Plug Power hält an der Prognose einer Umsatzverdopplung 2023 auf 1,4 Mrd. USD fest. Und nicht nur das. Die Verantwortlichen sehen sich sogar in der Lage, detaillierte Prognosen für 2023 und die darauffolgenden Jahre abzugeben. Im Detail sieht die Prognose wie folgt aus:

2024: 2,1 Mrd. USD Umsatz, 25 % Bruttomarge

2025: 3,3 Mrd. USD Umsatz, 30 % Bruttomarge

2026: 5,0 Mrd. USD Umsatz, 30 % Bruttomarge

2030: 20 Mrd. USD Umsatz, 35 % Bruttomarge

Handeln Sie im März Derivate von Morgan Stanley ohne Orderentgelte ab 1.000 EURO Ordervolumen im LiveTrading bei comdirect.

Hier gibts alle weiteren Informationen zum außerbörslichen Handel!

Es bleibt also dabei: Plug Power ist eine reine Glaubensfrage. Doch glaubt man einem Management, das wiederholt die Prognosen verfehlt hat und eine fragwürdige Informationspolitik betreibt? Oder lässt man nach den Erfahrungen der letzten Monate die Verantwortlichen vielelicht besser erst einmal abliefern, ehe man ein Engagement eingeht? Auch auf die Gefahr hin, dann teurere Kurse bezahlen zu müssen? Von möglichen weiteren massiven Aktienverwässerungen ganz zu schweigen.

Fazit: Wie viele Branchenvertreter hat auch Plug Power ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Anleger sollten sich genau überlegen, ob sie in ein derartig schlechtes Management investieren wollen.

Plug Power-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)