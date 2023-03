BEFESA - Nach Zahlen beschleunigt sich die Korrektur

BEFESA S.A. - WKN: A2H5Z1 - ISIN: LU1704650164 - Kurs: 43,160 € (XETRA)

BEFESA erzielt 2022 einen Umsatz von €1,14 Mrd (VJ: €822 Mio, Analystenprognose: €1,11 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von €215 Mio (VJ: €198 Mio, Prognose: €224,9 Mio) und einen Nettogewinn von €106 Mio (VJ: €100 Mio, Prognose: €107,1 Mio). Die Dividende für 2022 soll €1,25 je Aktie betragen (VJ: €1,25, Prognose: €1,28).Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Die Korrektur, die sich seit gestern weiter beschleunigt hat, erfasste die Befesa-Aktie schon Ende Januar, nachdem damals noch der Anstieg an den Widerstandsbereich von 56,57 bis 58,00 EUR gelungen war. Nach einer ersten Verkaufswelle auf 45,18 EUR, stieg der Wert zwar erneut an die Unterseite der zentralen Aufwärtstrendlinie an, prallte dort aber nach unten ab. Gestern wurde nach der Veröffentlichung der Zahlen auch das Zwischentief bei 45,18 EUR unterschritten und damit das 100 %-Projektionsziel der ersten Korrekturstrecke bei 41,48 EUR aktiviert. Hier könnte eine leichte Erholung starten. Für eine bullische Trendwende bzw. zur Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Ende September müsste dann aber der Widerstandsbereich um 48,00 EUR überschritten werden.

Setzt sich die schwache Tendenz dagegen mit dem Bruch von 41,48 EUR fort, könnte nur der Support bei 40,10 EUR noch einen tiefen Einbruch auf 34,70 EUR aufhalten. Unter 40,18 EUR wäre zudem der große Abwärtstrend seit April 2022 reaktiviert. Damit könnten in den kommenden Wochen die mittelfristigen Unterstützungen bei 33,32 und 31,35 EUR angesteuert werden.

BEFESA Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und stock3PLUS inclusive: Jetzt das Powerpaket PROmax abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)