BROADCOM - Umsatzprognose des KI-Profiteurs toppt Markterwartung

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 598,650 $ (Nasdaq)

Wie ein Schweizer Uhrwerk läuft die Aktie des Chipriesen Broadcom seit Oktober nach oben, das Allzeithoch gerät durchaus wieder in Reichweite. Fundamental ist der konservative Tech-Play in den USA weiterhin exzellent unterwegs.

Wie das Management gestern mitteilte, verbesserte sich der Umsatz im ersten Quartal auf 8,92 Mrd. USD und toppte damit die Markterwartung von 8,90 Mrd. USD. der Gewinn je Aktie lag mit 10,33 USD ebenfalls über der Konsens-Prognose von 10,17 USD je Aktie.

CEO Hock Tan kommentiert: "Die Leistung von Broadcom im ersten Quartal spiegelt die anhaltende Stärke der Infrastrukturnachfrage in allen unseren Endmärkten wider. Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass unser Wachstum durch eine nachhaltige Führungsrolle bei Technologien der nächsten Generation in allen unseren Kernmärkten und starke Partnerschaften mit unseren Kunden vorangetrieben wird.“

Auch der Ausblick überzeugt

Gerade der Hype um KI-Anwendungen treibt die Nachfrage nach Broadcom-Produkten an, vor allen Dingen nach den Netzwerkchips des Unternehmens, da KI-Software schnelle Verbindungen benötigt. Auch können Anleger mit der Broadcom-Aktie einen weiteren Trend, den steigenden Bedarf nach Cybersecurity-Softwarelösungen, abbilden.

Tan sieht auch für die kommenden Quartale solides Wachstum. Der Umsatz soll im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (endet im Oktober) auf 8,7 Mrd. USD steigen, Analysten hatten nur mit 8,6 Mrd. USD gerechnet.

Die Aktie bringt es aktuell auf KGVs von 15 und 14, die KUVs liegen bei 7,1 und 6,8, die KCVs bei 14 und 13. Inzwischen beläuft sich Broadcoms Marktkapitalisierung wieder auf 250 Mrd. USD.

Aus charttechnischer Sicht ist der Wert gemessen am Drawdown vom Allzeithoch einer der stärksten im Halbleiterbereich überhaupt. Nach einer Konsolidierung bis an den EMA50 attackiert die Aktie nun wieder den kurzfristigen Abwärtstrend. Darüber wäre das Hoch bei 617 USD erreichbar. Mittelfristig sollte die Aufwärtswelle den Chiptitel über 645,31 USD bis an das Hoch bei 677,76 USD führen. Absicherungen könnten unterhalb des Tiefs bei 572,10 USD erfolgen.

Fazit: Mit der Broadcom-Aktie haben Anleger eine eher defensive Möglichkeit, von Megatrends wie KI oder Cybersecurity zu profitieren. Auch das Chartbild lässt auf mittelfristige Sicht weitere Kursgewinne erwarten.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 33,20 35,19 36,69 Ergebnis je Aktie in USD 37,64 40,58 43,29 Gewinnwachstum 7,81 % 6,68 % KGV 16 15 14 KUV 7,5 7,1 6,8 PEG 1,9 2,1 Dividende je Aktie in USD 16,40 18,49 19,57 Dividendenrendite 2,74 % 3,09 % 3,27 % *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Broadcom-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)