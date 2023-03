Trading-Chance Broadcom: Hier könnte man über einen Short-Trade nachdenken

Werbung

Die Quartalsbilanz, die der US-Chiphersteller Broadcom am Donnerstag nach US-Handelsende vorlegte, lag etwa im Rahmen der Erwartungen, der Umsatzausblick war einen Hauch besser als gedacht. Das war alles nicht spektakulär, aber die Aktie dürfte heute trotzdem höher in den Handel gehen. Risikofreudige Trader könnten das nutzen, um sich auf der Short-Seite zu positionieren.

Dass Broadcom sukzessiv weiter wächst und auch Corona das Wachstum nicht nennenswert gebremst hat, ist unstrittig positiv. Die Frage ist indes, ob das nicht längst in den Aktienkurs eingepreist wurde. Denn wenn man diese Aktie mit denen anderer Chiphersteller wie Intel, Infineon oder AMD vergleicht, stellt man fest: So nahe zurück an die alten Rekordhochs wie Broadcom sind die anderen Aktien der Branche bei weitem nicht gelaufen.

Starker Kursanstieg gegen moderates Wachstum … das könnte die Aktie „deckeln“

Anfang Oktober war die Broadcom-Aktie bis 415 US-Dollar abgerutscht, kurz vor dem US-Handelsstart des heutigen Freitags liegt sie mit 607 US-Dollar über 45 Prozent höher … und nahe am bisherigen Rallye-Hoch, das am 7. Februar bei 617 US-Dollar erreicht wurde. Man sollte zwar einkalkulieren, dass der Kurs womöglich noch etwas weiter zulegt. Aber die Chance, dass man jetzt mit einem risikofreudigen, antizyklischen Short-Trade relativ nahe an einem vorläufigen Hoch aktiv würde, ist nicht schlecht, denn:

Die bullische Umsatzerwartung, die man momentan als Argument für weitere Kursgewinne sehen kann, ist so beeindruckend nun auch wieder nicht. Das Unternehmen sieht nach den 8,92 Milliarden US-Dollar im am 31.1. beendeten, ersten Quartal (des immer am 31.10. endenden) Geschäftsjahres 2022/2023 für das jetzt bis 30.4. laufende, zweite Quartal einen Umsatz von 8,7 Milliarden. Die Prognose lag bei 8,6 Milliarden … viel mehr ist das also keineswegs. Hinzu kommt, dass das Chartbild deutlich macht, dass die Aktie bereits mit ihrer Aufwärtstrendlinie zu kämpfen hatte:

Sprengt die Aktie diesen „Deckel“, wäre der nächste nicht weit

Vor einer Woche hatte Broadcom die im Oktober etablierte, mittelfristige Aufwärtstrendlinie getestet. Der war man lange Zeit nicht nahe gekommen, aber kurz nach Jahresbeginn hatte die Aktie spürbar an Aufwärts-Momentum eingebüßt und war volatiler geworden. All das spielte sich unter der Widerstandszone 609/617 US-Dollar ab, die der Kurs heute wieder in Angriff nehmen wird. Denkbar, dass es gelingt, diesen „Deckel“ zu sprengen, aber Sie sehen es im Chart:

Quelle: marketmaker pp4

Darüber würde bei 645 US-Dollar schon die nächste Hürde warten. Und angesichts des Umstands, dass die Quartalsbilanz und der Umsatz-Ausblick zwar gut, aber keineswegs spektakulär waren, ist es sehr fraglich, ob es nicht spätestens dort hieße: „Ende der Fahnenstange“. Aber ein antizyklischer Trade ist immer hoch spekulativ … hier sollten also nur risikofreudige Akteure über einen solchen Short-Trade nachdenken.

Noch in die Aufwärtsbewegung hinein Short gehen: Ein Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 814,173 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,83. Den Stop Loss würden wir bei 661 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0625 einem Kurs von ca. 14,40 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Broadcom lautet HG0EUX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 617 US-Dollar, 645 US-Dollar, 678 US-Dollar

Unterstützungen: 584 US-Dollar, 561 US-Dollar, 528 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Broadcom

Basiswert Broadcom WKN HG0EUX ISIN DE000HG0EUX6 Basispreis 814,173 US-Dollar K.O.-Schwelle 814,173 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,83 Stop Loss Zertifikat 14,40 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.