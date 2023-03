Was für ein starker Start für den Dax in die neue Woche: Im frühen Handel kletterte der Leitindex über die Marke von 15.600 Punkten. Nach gut einer Stunde liegt er bei 15.639 Punkten. Damit nähert sich der Dax weiter dem bisherigen Jahreshöchststand von 15.658 Punkten, die er am 9. Februar erreichte. Damit geht die Party vorerst weiter: Am Freitag ging der Dax mit einem Plus von 1,67 Prozent aus dem Handel.

Damit hat er seinen Fall auf 15.150 Punkte am Donnerstag wieder wettgemacht.

Rückendeckung bekommt der deutsche Leitindex aus den USA, wo dank sinkender US-Anleihenrenditen der Dow Jones, der S&P 500 und der NASDAQ 100 mit einem satten Plus in das Wochenende gingen. Gute Konjunkturdaten aus China unterstützten zusätzlich. Fraglich ist aber, wie sich das neue Wachstumsziel der Regierung in Peking auswirken wird. In diesem Jahr soll die chinesische Wirtschaft um 5 Prozent wachsen, was von vielen Marktteilnehmern als wenig ambitioniert wahrgenommen wird.

Rheinmetall nähert sich Rekordhoch

Die Rheinmetall-Aktie nähert sich einem neuen Rekordhoch, das bei 257,60 EUR liegt und vom 21. Februar stammt. Nach gut einer Stunde liegt die Aktie mit 1,7 Prozent im Plus bei 253,00 EUR. Die Nachricht vom Freitag dürfte der Aktie des Rüstungskonzerns weiter Rückenwind geben: Am 21. März wird Rheinmetall in den Dax aufgenommen und FMC ersetzen.

Damit wird Rheinmetall für in- und ausländische Investoren interessanter. Weiterhin müssen ETFs, die den Dax physisch nachbilden, Rheinmetall-Aktien kaufen. Das kann dem Kurs weiteren Schwing verleihen.

Roche erhält zwei Zulassungen: Lunsumio in der Schweiz und Krebstest in den USA

Der Schweizer Pharmakonzern Roche erhält gleich zwei Zulassungen. So hat die US-Behörde ein Mittel zur Bestimmung Lungenkrebs (NSCLC) zugelassen und das Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) eines zur Behandlung von Blutkrebs.

Bei der US-Zulassung für den Test handelt es sich um eine Zulassungserweiterung. Mit Hilfe des Tests könnten nun Patienten bestimmt werden, die für eine Behandlung mit Libtayo (Cemiplimab) von Regeneron als Monotherapie1 in Frage kommen. Diese zusätzliche Zulassung werde mehr Patienten mit lokal fortgeschrittenem und metastasiertem NSCLC einen breiteren Zugang zur Immuntherapie Libtayo ermöglichen.

In der Schweiz wiederum darf Lunsumio (Mosunetuzumab) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (R/R) follikulärem Lymphom (FL) vorerst eingesetzt werden, die zuvor mindestens zwei systemische Therapien erhalten haben.

Die befristete Zulassung durch Swissmedic basiert auf den positiven Ergebnissen der Phase-I/II-Studie GO29781, in der Lunsumio hohe komplette Ansprechraten zeigte.

Redaktion onvista/dpa-AFX