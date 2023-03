EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: CEO Stefan Feltens zieht sich aus persönlichen Gründen zurück.

EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Personalie

SHOP APOTHEKE EUROPE: CEO Stefan Feltens zieht sich aus persönlichen Gründen zurück. Sevenum, 6. März 2023. Der CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE, Stefan Feltens, hat den Aufsichtsratsvorsitzenden Björn Söder darüber informiert, dass er aus rein persönlichen Gründen nach Ablauf seiner 4-jährigen Amtszeit mit der Hauptversammlung am 26. April 2023 nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stehen wird. Seit Stefan Feltens Start im September 2018 bei SHOP APOTHEKE EUROPE, hat er die erstaunliche Wachstumsgeschichte des Unternehmens mitgestaltet -– von rund 3 Millionen KundInnen und einer halben Milliarde Euro Umsatz vor vier Jahren auf 9,3 Millionen KundInnen und einem Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. In dieser Zeit hat SHOP APOTHEKE EUROPE das Angebot und die Services für KundInnen kontinuierlich ausgebaut; interne Strukturen und Prozesse wurden etabliert oder verbessert, um das Unternehmen für weiteres Wachstum in der Zukunft vorzubereiten. Stefan Feltens kommentiert seine Entscheidung: "Es war ein großes Privileg, SHOP APOTHEKE EUROPE in den letzten Jahren zu dienen. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das Unternehmen für eine großartige Zukunft gerüstet ist – im Hinblick darauf, noch mehr Kundinnen und Kunden zu gewinnen und zu bedienen, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beste Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, aber auch die Erwartungen seiner Aktionäre zu erfüllen. Der bisherige Erfolg von SHOP APOTHEKE EUROPE beruht auf hervorragender Teamarbeit. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass dieser Teamgeist das Unternehmen in Zukunft zu neuen Höhen führen wird." Nach der Hauptversammlung am 26. April wird Stefan Feltens noch bis Ende Mai bei SHOP APOTHEKE EUROPE bleiben, um eine reibungslose Übergabe seiner Aufgaben zu gewährleisten. Danach wird er SHOP APOTHEKE EUROPE, falls erforderlich, als Berater unterstützen. CCO, stellvertretender CEO und Mitbegründer von SHOP APOTHEKE EUROPE Stephan Weber: Stefan hat es in den letzten vier Jahren geschafft, das Unternehmen in allen relevanten Bereichen deutlich zu professionalisieren. Dank ihm sind die Strukturen, Prozesse und die Strategie unseres Unternehmens fest etabliert, um unsere Erfolgsgeschichte mit weiterem Wachstum in Europa fortzusetzen. Darüber hinaus bedanken wir uns bei Stefan für die super spannende gemeinsame Zeit und für die vielen Dinge, die wir von ihm auf fachlicher und persönlicher Ebene gelernt haben. Wir alle wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste." Der Aufsichtsrat, der für die Nominierung der Geschäftsleitung zuständig ist, hat bereits eine externe Suche nach Stefan Feltens Nachfolger eingeleitet. Die Verantwortungsbereiche des CEOs werden vorübergehend bis zum Start des neuen CEO von den anderen Vorstandsmitgliedern geführt. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

